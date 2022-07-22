Кадыров похвастался покупкой «Ахмат-мобилей» для чеченских бойцов

23 июля 2022 в 03:12 Размер текста - 17 +

Они созданы исходя из рекомендаций чеченских военных Фото: Владимир Андреев © URA.RU На основе рекомендаций и пожеланий чеченских боевиков, участвовавших в спецоперации РФ на Украине, создан «Ахмат-мобиль». Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров. «Эти бронемобили собраны с учетом пожеланий и опыта наших бойцов, принимавших участие в спецоперации на Украине. Техника добротная, мощная и надежная. Несмотря на грузный вид, „АХМАТ-мобиль“ — это маневренные машины, которые выполняют важную задачу на поле боя — быстрое передвижение в городских условиях с максимальной безопасностью для личного состава», — разъяснил Кадыров в telegram-канале. По его словам, техника приобретена для нужд военных. При этом он не раскрыл производителя закупленных автомобилей. Известно, что «Ахмат-мобиль» спроектирован за минимально короткие сроки, работать над ним начали еще в марте. Ранее Кадыров сообщал, что Чечня уже разрабатывает план демилитаризации стран НАТО. Также он писал, что поведение некоторых западных стран сравнимо с поведением щенят. Кадыров обещал, что будет добивать зло в странах НАТО. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

На основе рекомендаций и пожеланий чеченских боевиков, участвовавших в спецоперации РФ на Украине, создан «Ахмат-мобиль». Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров. «Эти бронемобили собраны с учетом пожеланий и опыта наших бойцов, принимавших участие в спецоперации на Украине. Техника добротная, мощная и надежная. Несмотря на грузный вид, „АХМАТ-мобиль“ — это маневренные машины, которые выполняют важную задачу на поле боя — быстрое передвижение в городских условиях с максимальной безопасностью для личного состава», — разъяснил Кадыров в telegram-канале. По его словам, техника приобретена для нужд военных. При этом он не раскрыл производителя закупленных автомобилей. Известно, что «Ахмат-мобиль» спроектирован за минимально короткие сроки, работать над ним начали еще в марте. Ранее Кадыров сообщал, что Чечня уже разрабатывает план демилитаризации стран НАТО. Также он писал, что поведение некоторых западных стран сравнимо с поведением щенят. Кадыров обещал, что будет добивать зло в странах НАТО. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида.