Власти рассказали, когда отремонтируют центральную улицу Кургана

Восстанавливать дорогу по Куйбышева будут после замены коллектора — с конца августа Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Дорогу по улице Куйбышева в районе центрального рынка в Кургане начнут делать 20 августа. Об этом в своем telegram-канале рассказал губернатор Курганской области Вадим Шумков. Во время субботнего объезда города он оценил ситуацию с заменой коллектора.

«Еще раз передал подрядчику простой и понятный месседж. Нам всем понятна технология процесса восстановления дороги после замены коллектора. По сути, ее по линии раскопа отчасти нужно делать заново. Но жителям нужна отремонтированная дорога как можно быстрее», — написал глава региона Вадим Шумков в своем telegram-канале.

Напомним, что замена коллектора по улице Куйбышева стала причиной разрытой дороги возле центрального рынка. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане проходит сразу несколько дорожных строек. Одна из основных — ремонт Некрасовского моста, работы планируют закончить до середины октября. Полностью мост перекрыли с начала июля до 25 августа. Также перекрыто движение по Кировскому мосту. Закончить его ремонт власти планируют летом 2023 года.