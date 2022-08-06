МО РФ: последствия провокаций ВСУ будут хуже Чернобыля и Фукусимы

Если украинские вооруженные формирования спровоцируют техногенную катастрофу на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), то ее последствия будут значительно хуже, чем взрывы на Чернобыльской АЭС и Фукусиме. Об этом говорится в заявлении Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию.
«В случае аварии на ЗАЭС произойдет глобальная техногенная катастрофа, которая по масштабам радиоактивного загрязнения значительно превысит последствия аварий на АЭС в Чернобыле и Фукусиме. В зоне радиационного заражения (более 5 300 кв. км, длина около 420 км) окажется население Киевской, Запорожской, Харьковской, Полтавской, Херсонской, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Винницкой областей, Донецкой и Луганской народных республик, приграничных районов России и Белоруссии, а также Молдавии, Болгарии и Румынии», — предупреждают в Минобороны РФ.
Кроме того, последствия от аварии на ЗАЭС могут стать значительно хуже, если ситуацию обострят неблагоприятные погодные условия и попадание в зону возможного заражения Южно-Украинской АЭС, а также хранилища ядерного топлива на Чернобыльской АЭС и водных артерий, добавили в министерстве. Также зараженными высоким уровнем радиации станут побережья Турции, Грузии, Абхазии, Болгарии и Румынии, а Черное море и пролив Босфор на длительное время станут непригодными для судоходства, подчеркнули в оборонном ведомстве.
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Если украинские вооруженные формирования спровоцируют техногенную катастрофу на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), то ее последствия будут значительно хуже, чем взрывы на Чернобыльской АЭС и Фукусиме. Об этом говорится в заявлении Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию. «В случае аварии на ЗАЭС произойдет глобальная техногенная катастрофа, которая по масштабам радиоактивного загрязнения значительно превысит последствия аварий на АЭС в Чернобыле и Фукусиме. В зоне радиационного заражения (более 5 300 кв. км, длина около 420 км) окажется население Киевской, Запорожской, Харьковской, Полтавской, Херсонской, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Винницкой областей, Донецкой и Луганской народных республик, приграничных районов России и Белоруссии, а также Молдавии, Болгарии и Румынии», — предупреждают в Минобороны РФ. Кроме того, последствия от аварии на ЗАЭС могут стать значительно хуже, если ситуацию обострят неблагоприятные погодные условия и попадание в зону возможного заражения Южно-Украинской АЭС, а также хранилища ядерного топлива на Чернобыльской АЭС и водных артерий, добавили в министерстве. Также зараженными высоким уровнем радиации станут побережья Турции, Грузии, Абхазии, Болгарии и Румынии, а Черное море и пролив Босфор на длительное время станут непригодными для судоходства, подчеркнули в оборонном ведомстве. Ранее сообщалось, что за 5 августа украинские националисты дважды обстреляли Запорожскую АЭС. В Минобороны РФ отметили, что критически важная инфраструктура ЗАЭС не пострадала, благодаря эффективным действиям ВС России. Из-за обстрела ВСУ часть жителей города Энергодар остались без электричества. В Минобороны РФ заявили, что расценивают провокации ВСУ как ядерный терроризм. Обстрел Запорожья связан с тем, что Россия взяла под контроль большую часть области в ходе спецоперации на Украине. Целью является демилитаризация Украины и помощь Донбассу, отмечал президент.