МО РФ: последствия провокаций ВСУ будут хуже Чернобыля и Фукусимы

06 августа 2022 в 23:57 Размер текста - 17 +

Последствия аварии на ЗАЭС станут опаснее катастрофы на АЭС в Чернобыле и Фукусиме Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Если украинские вооруженные формирования спровоцируют техногенную катастрофу на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), то ее последствия будут значительно хуже, чем взрывы на Чернобыльской АЭС и Фукусиме. Об этом говорится в заявлении Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию. «В случае аварии на ЗАЭС произойдет глобальная техногенная катастрофа, которая по масштабам радиоактивного загрязнения значительно превысит последствия аварий на АЭС в Чернобыле и Фукусиме. В зоне радиационного заражения (более 5 300 кв. км, длина около 420 км) окажется население Киевской, Запорожской, Харьковской, Полтавской, Херсонской, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Винницкой областей, Донецкой и Луганской народных республик, приграничных районов России и Белоруссии, а также Молдавии, Болгарии и Румынии», — предупреждают в Минобороны РФ. Кроме того, последствия от аварии на ЗАЭС могут стать значительно хуже, если ситуацию обострят неблагоприятные погодные условия и попадание в зону возможного заражения Южно-Украинской АЭС, а также хранилища ядерного топлива на Чернобыльской АЭС и водных артерий, добавили в министерстве. Также зараженными высоким уровнем радиации станут побережья Турции, Грузии, Абхазии, Болгарии и Румынии, а Черное море и пролив Босфор на длительное время станут непригодными для судоходства, подчеркнули в оборонном ведомстве. Ранее сообщалось, что за 5 августа украинские националисты дважды обстреляли Запорожскую АЭС. В Минобороны РФ отметили, что критически важная инфраструктура ЗАЭС не пострадала, благодаря эффективным действиям ВС России. Из-за обстрела ВСУ часть жителей города Энергодар остались без электричества. В Минобороны РФ заявили, что расценивают провокации ВСУ как ядерный терроризм. Обстрел Запорожья связан с тем, что Россия взяла под контроль большую часть области в ходе спецоперации на Украине. Целью является демилитаризация Украины и помощь Донбассу, отмечал президент. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Если украинские вооруженные формирования спровоцируют техногенную катастрофу на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), то ее последствия будут значительно хуже, чем взрывы на Чернобыльской АЭС и Фукусиме. Об этом говорится в заявлении Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию. «В случае аварии на ЗАЭС произойдет глобальная техногенная катастрофа, которая по масштабам радиоактивного загрязнения значительно превысит последствия аварий на АЭС в Чернобыле и Фукусиме. В зоне радиационного заражения (более 5 300 кв. км, длина около 420 км) окажется население Киевской, Запорожской, Харьковской, Полтавской, Херсонской, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Винницкой областей, Донецкой и Луганской народных республик, приграничных районов России и Белоруссии, а также Молдавии, Болгарии и Румынии», — предупреждают в Минобороны РФ. Кроме того, последствия от аварии на ЗАЭС могут стать значительно хуже, если ситуацию обострят неблагоприятные погодные условия и попадание в зону возможного заражения Южно-Украинской АЭС, а также хранилища ядерного топлива на Чернобыльской АЭС и водных артерий, добавили в министерстве. Также зараженными высоким уровнем радиации станут побережья Турции, Грузии, Абхазии, Болгарии и Румынии, а Черное море и пролив Босфор на длительное время станут непригодными для судоходства, подчеркнули в оборонном ведомстве. Ранее сообщалось, что за 5 августа украинские националисты дважды обстреляли Запорожскую АЭС. В Минобороны РФ отметили, что критически важная инфраструктура ЗАЭС не пострадала, благодаря эффективным действиям ВС России. Из-за обстрела ВСУ часть жителей города Энергодар остались без электричества. В Минобороны РФ заявили, что расценивают провокации ВСУ как ядерный терроризм. Обстрел Запорожья связан с тем, что Россия взяла под контроль большую часть области в ходе спецоперации на Украине. Целью является демилитаризация Украины и помощь Донбассу, отмечал президент.