Чиновник из ЯНАО показал фото урожая

07 августа 2022 в 03:46 Размер текста - 17 +

Глава Ямальского района показал свои помидоры Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Глава Ямальского района (ЯНАО) Андрей Кугаевский похвастался урожаем, выращенным в собственном саду. Об этом чиновник сообщил в своем Telegram-канале. «Мои клумбы этим летом тоже богаты яркими, сочными красками. И урожай овощей радует», — уточнил Андрей Кугаевский. Ранее чиновник хвастался фотографиями с рыбалки. Андрей Кугаевский показал на фото пойманную рыбу. Глава Ямальского района ЯНАО похвастался помидорами https://t.me/an_kugaevskiy

Глава Ямальского района (ЯНАО) Андрей Кугаевский похвастался урожаем, выращенным в собственном саду. Об этом чиновник сообщил в своем Telegram-канале. «Мои клумбы этим летом тоже богаты яркими, сочными красками. И урожай овощей радует», — уточнил Андрей Кугаевский. Ранее чиновник хвастался фотографиями с рыбалки. Андрей Кугаевский показал на фото пойманную рыбу.