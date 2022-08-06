Чиновник из ЯНАО показал фото урожая

Глава Ямальского района показал свои помидоры
Глава Ямальского района (ЯНАО) Андрей Кугаевский похвастался урожаем, выращенным в собственном саду. Об этом чиновник сообщил в своем Telegram-канале.
«Мои клумбы этим летом тоже богаты яркими, сочными красками. И урожай овощей радует», — уточнил Андрей Кугаевский.
Ранее чиновник хвастался фотографиями с рыбалки. Андрей Кугаевский показал на фото пойманную рыбу.
Глава Ямальского района ЯНАО похвастался помидорами
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