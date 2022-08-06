06 августа 2022
05 августа 2022

Чиновник из ЯНАО показал фото урожая

© Служба новостей «URA.RU»
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Совет глав ЯНАО, кугаевский андрей
Глава Ямальского района показал свои помидоры Фото:

Глава Ямальского района (ЯНАО) Андрей Кугаевский похвастался урожаем, выращенным в собственном саду. Об этом чиновник сообщил в своем Telegram-канале.

«Мои клумбы этим летом тоже богаты яркими, сочными красками. И урожай овощей радует», — уточнил Андрей Кугаевский.

Ранее чиновник хвастался фотографиями с рыбалки. Андрей Кугаевский показал на фото пойманную рыбу.

Глава Ямальского района ЯНАО похвастался помидорами

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Глава Ямальского района (ЯНАО) Андрей Кугаевский похвастался урожаем, выращенным в собственном саду. Об этом чиновник сообщил в своем Telegram-канале. «Мои клумбы этим летом тоже богаты яркими, сочными красками. И урожай овощей радует», — уточнил Андрей Кугаевский. Ранее чиновник хвастался фотографиями с рыбалки. Андрей Кугаевский показал на фото пойманную рыбу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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