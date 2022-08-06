Люся Чеботина заявила, что Екатеринбург лучше, чем Монако Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Певица, автор хита «Солнце Монако» Люся Чеботина рассказала, что в Екатеринбурге лучше, чем в Монако. Об этом певица заявила корреспонденту URA.RU.

Отвечая на вопрос журналиста «Где лучше в Екатеринбурге или в Монако?», Чеботина заявила, что выбирает столицу Урала. Певица выступила на музыкальном фестивале Summer fest в МФЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».

Фестиваль проходит в два дня, 7 августа на сцене появятся: Ольга Бузова, Дима Билан, Иванушки International и Niletto. Ранее URA.RU сообщало, что во время своего концерта певец Ramil остановил выступление из-за тишины в зале. Также агентство рассказывало, что музыкальная группа Filatov&Karas выступит 20 августа на Дне города в Екатеринбурге. Кроме этого, екатеринбуржцы пожаловались на огромные пробки при выезде из МФЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».