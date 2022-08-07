Лидер Pink Floyd вступился за Россию и призвал Зеленского сдаться

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Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, зеленский владимир
Уотерса возмущает, что США не призывают Зеленского к переговорам с Россией Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США виновны в начале спецоперации. То, что они усугубляют ситуацию сейчас — «это тяжкое преступление». Необходимо начать переговоры для прекращения конфликта. Об этом в эфире телеканала заявил лидер рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс.

«Он [президент США Джо Байден] подбрасывает дровишки в огонь на Украине. Это тяжкое преступление. Почему Штаты не призовут Зеленского начать переговоры ради прекращения этой ужасного конфликта? Нет у нас никакой миссии освободителей»! — заявил Уотерс на телеканале CNN.

Лидер Pink Floyd считает, что предпосылки для спецоперации начались еще с 2008, когда на саммите НАТО впервые поднималась тема членства Украины и Грузии. «Она стала реакцией на придвижение НАТО вплотную к границам России. Хотя они обещали не делать этого. Именно в обмен на это Горбачев убрал войска с порога Западной Европы».

Британское издание The Guardian считает, что мир может оказаться на пороге ядерной катастрофы из-за действий Запада вокруг Тайваня и Украины. По мнению обозревателей, Америка представляет собой «стратегическую двусмысленность»: с одной стороны, власти Вашингтона говорят о том, что готовы оказать военную помощь Тайваню, но с другой, они продолжают придерживаться принципа «одного Китая». При этом похожий сценарий наблюдается и на Украине, отмечает издание.

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США виновны в начале спецоперации. То, что они усугубляют ситуацию сейчас — «это тяжкое преступление». Необходимо начать переговоры для прекращения конфликта. Об этом в эфире телеканала заявил лидер рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс. «Он [президент США Джо Байден] подбрасывает дровишки в огонь на Украине. Это тяжкое преступление. Почему Штаты не призовут Зеленского начать переговоры ради прекращения этой ужасного конфликта? Нет у нас никакой миссии освободителей»! — заявил Уотерс на телеканале CNN. Лидер Pink Floyd считает, что предпосылки для спецоперации начались еще с 2008, когда на саммите НАТО впервые поднималась тема членства Украины и Грузии. «Она стала реакцией на придвижение НАТО вплотную к границам России. Хотя они обещали не делать этого. Именно в обмен на это Горбачев убрал войска с порога Западной Европы». Британское издание The Guardian считает, что мир может оказаться на пороге ядерной катастрофы из-за действий Запада вокруг Тайваня и Украины. По мнению обозревателей, Америка представляет собой «стратегическую двусмысленность»: с одной стороны, власти Вашингтона говорят о том, что готовы оказать военную помощь Тайваню, но с другой, они продолжают придерживаться принципа «одного Китая». При этом похожий сценарий наблюдается и на Украине, отмечает издание.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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