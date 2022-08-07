ВС РФ уничтожили арсенал с 45 тоннами боеприпасов ВСУ от НАТО

У украинской армии были боеприпасы от стран НАТО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российские военнослужащие уничтожили арсенал с 45 тоннами боеприпасов, которые Украина получила от НАТО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Уничтожен арсенал в районе Вознесенска Николаевской области. На нем было складировано 45 тонн боеприпасов, недавно поставленных ВСУ странами НАТО», — заявили в Минобороны РФ.

Российская армия за сутки поразила три пункта управления в районе Очеретино, Берестки (ДНР), а также живую силу и военную технику ВСУ в 173 районах. Уничтожены пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» в районе населенного пункта Часов Яр (ДНР), пять складов с боеприпасами, в том числе оборудованный в одном из цехов «Свято-Ильинского машиностроительного завода» в районе Дачное (ДНР), рассказали в Минобороны РФ.

ВСУ получают оружие от стран НАТО, которые также помогают Украине финансово. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целью является освобождение ДНР и ЛНР, а также демилитаризация Украины. Ранее Германия отправила Украине инновационное оружие, некоторых видов которого еще нет даже у немецкой армии.