Канцлер ФРГ Шольц заявил об отправке инновационного оружия Киеву

02 августа 2022 в 04:31 Размер текста - 17 +

Германия отправила Украине настолько новое оружие, что некоторые виды еще не были поставлены на вооружении немецкой армии. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. «Мы доставили все, что у нас было: противотанковые и зенитные комплексы, мины, орудия, тонны боеприпасов и нелетальной помощи. С тех пор мы перешли на более сложные и дорогостоящие системы. <…> Некоторые из этих систем настолько новы, что их было произведено очень мало, а некоторые из них даже не поставлены на вооружении ВС Германии», — заявил Олаф Шольц в интервью газете The Globe and Mail. 26 июля Германия поставила Украине тяжелое вооружение. Издание 19FortyFive предполагает, что к зиме Запад перестанет поставлять Украине военную помощь. Вице-канцлер Германии Роберт Хабек отметил, что поставки оружия на Украину не самое верное решение с точки зрения морали. Немцы освистали Хабека во время его выступления, обвинив в разжигании войны. Западные страны значительно увеличили военные поставки на Украину после начала российской спецоперации по освобождению Донбасса. Ранее в СМИ сообщали, что Украина получит от Германии обещанное канцлером Олафом Шольцем ракетное оружие не раньше зимы, так как MARS II требуют замены программного обеспечения.