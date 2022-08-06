06 августа 2022

«Мужское государство»* возмутилось геями-патриотами Екатеринбурга. Видео

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Комитет по экономической политике. Курган, депутат, чиновник, руки, подпись документа, мужские руки
Основатель патриархального движения высказался против патриотической сценки трансвестита Фото:

Основатель движения «Мужское государство» (внесено в перечень террористов и экстремистов, запрещено на территории РФ) Владислав Поздняков выразил недовольство по поводу трансвестита в гей-клубе Екатеринбурга, который исполнил гимн России с флагом ЛГБТ. Своим мнением он поделился в telegram-канале.

«Почему у нас подобные вырожденцы имеют право выступать на публике? Почему в нашей стране вообще существует такое явление как гей-клубы? А мы точно за традиционные ценности и здоровое поколение? Я предлагаю российским пропагандистским ток-шоу, прежде чем высмеивать и осуждать западное бесовство, начать с нашей страны», — написал Поздняков.

Ранее URA.RU сообщало, что в клубе для людей нетрадиционной сексуальной ориентации Fame в Екатеринбурге устроили «патриотичную» сценку. Одна из травести-див (мужчина, переодетый в женщину) исполнила гимн России, держа в руках флаг ЛГБТ. Депутат Виталий Милонов, комментируя новость, предложил заменить гей-клубы «мороженицами».

«Мужское государство»* — внесено в перечень террористов и экстремистов, запрещено на территории РФ.

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Основатель движения «Мужское государство» (внесено в перечень террористов и экстремистов, запрещено на территории РФ) Владислав Поздняков выразил недовольство по поводу трансвестита в гей-клубе Екатеринбурга, который исполнил гимн России с флагом ЛГБТ. Своим мнением он поделился в telegram-канале. «Почему у нас подобные вырожденцы имеют право выступать на публике? Почему в нашей стране вообще существует такое явление как гей-клубы? А мы точно за традиционные ценности и здоровое поколение? Я предлагаю российским пропагандистским ток-шоу, прежде чем высмеивать и осуждать западное бесовство, начать с нашей страны», — написал Поздняков. Ранее URA.RU сообщало, что в клубе для людей нетрадиционной сексуальной ориентации Fame в Екатеринбурге устроили «патриотичную» сценку. Одна из травести-див (мужчина, переодетый в женщину) исполнила гимн России, держа в руках флаг ЛГБТ. Депутат Виталий Милонов, комментируя новость, предложил заменить гей-клубы «мороженицами». «Мужское государство»* — внесено в перечень террористов и экстремистов, запрещено на территории РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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