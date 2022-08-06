«Мужское государство»* возмутилось геями-патриотами Екатеринбурга. Видео

07 августа 2022 в 16:25 Размер текста - 17 +

Основатель патриархального движения высказался против патриотической сценки трансвестита Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Основатель движения «Мужское государство» (внесено в перечень террористов и экстремистов, запрещено на территории РФ) Владислав Поздняков выразил недовольство по поводу трансвестита в гей-клубе Екатеринбурга, который исполнил гимн России с флагом ЛГБТ. Своим мнением он поделился в telegram-канале. «Почему у нас подобные вырожденцы имеют право выступать на публике? Почему в нашей стране вообще существует такое явление как гей-клубы? А мы точно за традиционные ценности и здоровое поколение? Я предлагаю российским пропагандистским ток-шоу, прежде чем высмеивать и осуждать западное бесовство, начать с нашей страны», — написал Поздняков. Ранее URA.RU сообщало, что в клубе для людей нетрадиционной сексуальной ориентации Fame в Екатеринбурге устроили «патриотичную» сценку. Одна из травести-див (мужчина, переодетый в женщину) исполнила гимн России, держа в руках флаг ЛГБТ. Депутат Виталий Милонов, комментируя новость, предложил заменить гей-клубы «мороженицами». «Мужское государство»* — внесено в перечень террористов и экстремистов, запрещено на территории РФ.

Основатель движения «Мужское государство» (внесено в перечень террористов и экстремистов, запрещено на территории РФ) Владислав Поздняков выразил недовольство по поводу трансвестита в гей-клубе Екатеринбурга, который исполнил гимн России с флагом ЛГБТ. Своим мнением он поделился в telegram-канале. «Почему у нас подобные вырожденцы имеют право выступать на публике? Почему в нашей стране вообще существует такое явление как гей-клубы? А мы точно за традиционные ценности и здоровое поколение? Я предлагаю российским пропагандистским ток-шоу, прежде чем высмеивать и осуждать западное бесовство, начать с нашей страны», — написал Поздняков. Ранее URA.RU сообщало, что в клубе для людей нетрадиционной сексуальной ориентации Fame в Екатеринбурге устроили «патриотичную» сценку. Одна из травести-див (мужчина, переодетый в женщину) исполнила гимн России, держа в руках флаг ЛГБТ. Депутат Виталий Милонов, комментируя новость, предложил заменить гей-клубы «мороженицами». «Мужское государство»* — внесено в перечень террористов и экстремистов, запрещено на территории РФ.