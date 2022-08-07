Daily Mail: новый премьер Британии выдернет королеву из отпуска

Елизавета II пригласит нового премьер-министра для формирования правительства Фото: Jane Barlow, AP/TASS

Королева Елизавета II прервет свой отпуск ради встречи с новым премьер-министром Великобритании. Об этом сообщает британское издание Daily Mail со ссылкой на источник.

«Ее Величество не ожидает, что новый премьер-министр поедет в Шотландию. Поэтому планируется, что королева поедет, чтобы увидеть его», — заявил источник Daily Mail.

Издание отмечает, что королева прервет свой отпуск в Шотландии ради поездки в Англию. Ожидается, что она пригласит нового премьер-министра для формирования правительства и затем объявит его имя. Назначение председателя кабмина является одной из немногих личных обязанностей Елизаветы II, поэтому она собирается сделать это сама, заявил источник. Предполагается, что ее визит будет коротким и она вернется на отдых в Балморал. Королева обычно не возвращается из Шотландии до начала октября, поэтому этот случай будет исключением.

Исполняющий обязанности премьер-министра Великобритании Борис Джонсон месяц назад объявил о своей отставке с поста, передает «Царьград». Нового председателя правительства объявят 5 сентября. Финалистами в борьбе за эту должность стали экс-министр финансов Британии Риши Сунак и глава МИД Лиз Трасс, сообщает деловое издание «Взгляд».