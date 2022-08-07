Daily Mail: новый премьер Британии выдернет королеву из отпуска

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Елизавета II пригласит нового премьер-министра для формирования правительства Фото:

Королева Елизавета II прервет свой отпуск ради встречи с новым премьер-министром Великобритании. Об этом сообщает британское издание Daily Mail со ссылкой на источник.

«Ее Величество не ожидает, что новый премьер-министр поедет в Шотландию. Поэтому планируется, что королева поедет, чтобы увидеть его», — заявил источник Daily Mail.

Издание отмечает, что королева прервет свой отпуск в Шотландии ради поездки в Англию. Ожидается, что она пригласит нового премьер-министра для формирования правительства и затем объявит его имя. Назначение председателя кабмина является одной из немногих личных обязанностей Елизаветы II, поэтому она собирается сделать это сама, заявил источник. Предполагается, что ее визит будет коротким и она вернется на отдых в Балморал. Королева обычно не возвращается из Шотландии до начала октября, поэтому этот случай будет исключением.

Исполняющий обязанности премьер-министра Великобритании Борис Джонсон месяц назад объявил о своей отставке с поста, передает «Царьград». Нового председателя правительства объявят 5 сентября. Финалистами в борьбе за эту должность стали экс-министр финансов Британии Риши Сунак и глава МИД Лиз Трасс, сообщает деловое издание «Взгляд».

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Королева Елизавета II прервет свой отпуск ради встречи с новым премьер-министром Великобритании. Об этом сообщает британское издание Daily Mail со ссылкой на источник. «Ее Величество не ожидает, что новый премьер-министр поедет в Шотландию. Поэтому планируется, что королева поедет, чтобы увидеть его», — заявил источник Daily Mail. Издание отмечает, что королева прервет свой отпуск в Шотландии ради поездки в Англию. Ожидается, что она пригласит нового премьер-министра для формирования правительства и затем объявит его имя. Назначение председателя кабмина является одной из немногих личных обязанностей Елизаветы II, поэтому она собирается сделать это сама, заявил источник. Предполагается, что ее визит будет коротким и она вернется на отдых в Балморал. Королева обычно не возвращается из Шотландии до начала октября, поэтому этот случай будет исключением. Исполняющий обязанности премьер-министра Великобритании Борис Джонсон месяц назад объявил о своей отставке с поста, передает «Царьград». Нового председателя правительства объявят 5 сентября. Финалистами в борьбе за эту должность стали экс-министр финансов Британии Риши Сунак и глава МИД Лиз Трасс, сообщает деловое издание «Взгляд».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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