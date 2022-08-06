МЧС России показало работу Ил-76 в ХМАО. Видео

07 августа 2022 в 18:45 Размер текста - 17 +

Ил-76 сбил верховой пожар в одном из районов ХМАО Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России Работу самолета Ил-76 МЧС, задействованного в тушении природных пожаров в ХМАО, сняли на видео. Ролик разместило ТАСС в своем telegram-канале. «Самолет Ил-76, прибывший в Ханты-Мансийский автономный округ, сбил верховой лесной пожар в одном из районов», — сообщает агентство со ссылкой на пресс-службу МЧС России. Самолет способен за один раз сбросить 42 тонны воды. Ранее URA.RU сообщило, что для тушения лесных пожаров в ХМАО прибыл один из самых больших в мире самолетов. Кроме Ил-76 в округе работает самолет-амфибия Бе-200 МЧС. Видео: МЧС РФ / ТАСС

Работу самолета Ил-76 МЧС, задействованного в тушении природных пожаров в ХМАО, сняли на видео. Ролик разместило ТАСС в своем telegram-канале. «Самолет Ил-76, прибывший в Ханты-Мансийский автономный округ, сбил верховой лесной пожар в одном из районов», — сообщает агентство со ссылкой на пресс-службу МЧС России. Самолет способен за один раз сбросить 42 тонны воды. Ранее URA.RU сообщило, что для тушения лесных пожаров в ХМАО прибыл один из самых больших в мире самолетов. Кроме Ил-76 в округе работает самолет-амфибия Бе-200 МЧС. Видео: МЧС РФ / ТАСС