В ХМАО, для помощи в борьбе с природными пожарами, прибыл уникальный самолет-амфибия Бе-200. Об этом сообщает официальная группа ГУ МЧС по ХМАО в социальной сети «ВКонтакте».
«Для ликвидации природных пожаров в Ханты-Мансийский автономный округ направлен самолет Бе-200 ЧС МЧС России. В настоящее время борт прибыл в столицу региона», — сообщают в соцсети.
Самолет-амфибия Бе-200 способен набирать воду на аэродроме, а также непосредственно из водоема в режиме скольжения по поверхности воды. По ряду летно-технических характеристик, Бе-200 не имеет мировых аналогов.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО введен режим ЧС из-за лесных пожаров. Жителям округа запрещено посещение леса и разведение костров.
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