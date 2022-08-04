04 августа 2022

В ХМАО для тушения пожаров прибыл уникальный самолет. Видео

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МЧС. Центр спасательных операций Лидер на Ямале, мчс, ил-76, самолет
В ХМАО тушить пожары поможет самолет-амфибия Бе-200 Фото:
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Лесные пожары в России

В ХМАО, для помощи в борьбе с природными пожарами, прибыл уникальный самолет-амфибия Бе-200. Об этом сообщает официальная группа ГУ МЧС по ХМАО в социальной сети «ВКонтакте».

«Для ликвидации природных пожаров в Ханты-Мансийский автономный округ направлен самолет Бе-200 ЧС МЧС России. В настоящее время борт прибыл в столицу региона», — сообщают в соцсети.

Самолет-амфибия Бе-200 способен набирать воду на аэродроме, а также непосредственно из водоема в режиме скольжения по поверхности воды. По ряду летно-технических характеристик, Бе-200 не имеет мировых аналогов.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО введен режим ЧС из-за лесных пожаров. Жителям округа запрещено посещение леса и разведение костров.

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В ХМАО, для помощи в борьбе с природными пожарами, прибыл уникальный самолет-амфибия Бе-200. Об этом сообщает официальная группа ГУ МЧС по ХМАО в социальной сети «ВКонтакте». «Для ликвидации природных пожаров в Ханты-Мансийский автономный округ направлен самолет Бе-200 ЧС МЧС России. В настоящее время борт прибыл в столицу региона», — сообщают в соцсети. Самолет-амфибия Бе-200 способен набирать воду на аэродроме, а также непосредственно из водоема в режиме скольжения по поверхности воды. По ряду летно-технических характеристик, Бе-200 не имеет мировых аналогов. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО введен режим ЧС из-за лесных пожаров. Жителям округа запрещено посещение леса и разведение костров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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