Салехард и Нижневартовск попали в конец рейтинга по вводу жилья

В рейтинг попали 100 российских городов Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Салехард (ЯНАО) и Нижневартовск (ХМАО) вошли в рейтинг по вводу жилья в пересчете на одного жителя России в 2021 году. Салехард расположился на 81-й строчке, Нижневартовск — на 74-й.

«Нижневартовск — 0,36 квадратных метров площади на человека. Салехард — 0,27», — указано в рейтинге РИА «Новости».

Сургут занял 49-ю позицию, всего в рейтинг вошли 100 городов. Лидерами рейтинга стали Краснодар, Новороссийск и Южно-Сахалинск, здесь введено больше всего квадратных метров жилья на человека. На последней строчке расположился Анадырь.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Тюменской области, ХМАО и ЯНАО оформили почти 3 тысячи ипотечных кредитов на сумму 10 млрд рублей. Информация появилась на официальном сайте регионального ЦБ РФ.