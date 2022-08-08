Салехард и Нижневартовск попали в конец рейтинга по вводу жилья

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Стройка. Нижневартовск , город нижневартовск, город, новостройки
В рейтинг попали 100 российских городов Фото:

Салехард (ЯНАО) и Нижневартовск (ХМАО) вошли в рейтинг по вводу жилья в пересчете на одного жителя России в 2021 году. Салехард расположился на 81-й строчке, Нижневартовск — на 74-й.

«Нижневартовск — 0,36 квадратных метров площади на человека. Салехард — 0,27», — указано в рейтинге РИА «Новости».

Сургут занял 49-ю позицию, всего в рейтинг вошли 100 городов. Лидерами рейтинга стали Краснодар, Новороссийск и Южно-Сахалинск, здесь введено больше всего квадратных метров жилья на человека. На последней строчке расположился Анадырь.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Тюменской области, ХМАО и ЯНАО оформили почти 3 тысячи ипотечных кредитов на сумму 10 млрд рублей. Информация появилась на официальном сайте регионального ЦБ РФ.

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Салехард (ЯНАО) и Нижневартовск (ХМАО) вошли в рейтинг по вводу жилья в пересчете на одного жителя России в 2021 году. Салехард расположился на 81-й строчке, Нижневартовск — на 74-й. «Нижневартовск — 0,36 квадратных метров площади на человека. Салехард — 0,27», — указано в рейтинге РИА «Новости». Сургут занял 49-ю позицию, всего в рейтинг вошли 100 городов. Лидерами рейтинга стали Краснодар, Новороссийск и Южно-Сахалинск, здесь введено больше всего квадратных метров жилья на человека. На последней строчке расположился Анадырь. Ранее URA.RU сообщало, что жители Тюменской области, ХМАО и ЯНАО оформили почти 3 тысячи ипотечных кредитов на сумму 10 млрд рублей. Информация появилась на официальном сайте регионального ЦБ РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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