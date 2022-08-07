По предварительным данным, пожар произошел из-за трактора, работавшего на заготовке сена (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Курганской области возле села Нижнетобольного, по предварительным данным, из-за трактора произошел пожар. Об этом сообщили представители администрации Белозерского муниципального округа, частью которого является село.

«5 августа в 11:13 часов в Белозерскую ЕДДС поступило сообщение о возгорании травы недалеко от села Нижнетобольного. На указанное место выехали экипажи Белозерской ПСЧ-21 и Нижнетобольной МПО. Пожарные совместными усилиями локализовали, а затем потушили место возгорания. Вероятная причина возгорания — выброс искры из глушителя трактора, работавшего на заготовке сена», — указано в сообщении, размещенном в группе местной администрации в соцсети «ВКонтакте».

Представители власти отметили, что спустя три часа почти там же местные жители заметили дым. Этот пожар локализовали к полуночи. До утра пожарные патрулировали эту территорию.

В Курганской области наблюдается засушливая жаркая погода. Поэтому оперативные штабы муниципальных образований по предупреждению пожаров стали работать ежедневно, а жителям Курганской области до 15 августа запретили посещать леса.