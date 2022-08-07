Курганцы не дождались скорую и увезли ребенка после травмы из ТРЦ

Двухлетний ребенок травмировал ногу при входе в курганский ТРЦ «ГиперСити» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганская семья не стала ждать скорую медицинскую помощь после того, как ребенок травмировал ногу при входе в ТРЦ «ГиперСити». Инцидент произошел вечером 6 августа. Об этом URA.RU рассказала управляющая ТРЦ Наталья Каринеева.

«Ситуация произошла в восемь вечера 6 августа на входной группе ТРЦ „ГиперСити“ со стороны северного входа, где револьверная крутящаяся дверь. Посетители заходили с улицы. Родители отпустили двухлетнего ребенка без присмотра, он побежал и попытался самостоятельно войти в крутящуюся дверь, но ему придавило ногу. Отец подошел к мальчику, и дверь остановилась. Семья вызвала скорую, но, не дождавшись медиков, уехала», — говорит Каринеева.

В посте группы «Курган Курганские.ру» в соцсети «ВКонтакте» пользовательница Инна Куликова ищет очевидцев произошедшего. В сообщении указано, что ребенку диагностировали перелом стопы. По словам управляющей, семья пострадавшего не пыталась связаться с администрацией ТРЦ. URA.RU обратилось за комментарием к матери ребенка. Получить оперативный ответ не удалось.

До этого URA.RU писало, что кетовская школа Курганской области по решению заплатит семье 10-летней девочки десятки тысяч рублей за травму. Ученица получила травму при выполнении упражнения на уроке физкультуры.