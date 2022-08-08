Медведев: «замшелым» членам НАТО не нужны Украина и Грузия

Дмитрий Медведев назвал Владимира Зеленского «небритым парнем в зеленой футболке» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Странам-членам, входящим в Североатлантический альянс, не нужны Украина и Грузия по причине больших трат на эти государства. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«В руководстве альянса сидят хоть и замшелые доктринеры, но не конченые идиоты. Они понимают, что тащить такие запущенные страны, причем находящиеся в территориальном споре с Россией, как Украина или Грузия, себе дороже. Издержки будут колоссальные», — сказал он в беседе с корреспондентами ТАСС.

Медведев также считает, что НАТО лицемерит, когда заявляет, что все государства могут стать членами организации. «Проще говоря, брешут как собаки», — отметил зампред Совбеза. Он уточнил, что в эти обещания уже не верит «небритый парень в зеленой футболке из Киева» — президент Украины Владимир Зеленский. Медведев убежден, что Украина и Грузия не смогут стать не только частью НАТО, но и Евросоюза.

Ранее Медведев поддержал обвинение основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса в адрес президента США Джо Байдена и руководства НАТО о разжигании конфликта на Украине, передает «Национальная служба новостей». Уотерс подчеркнул, что решение Байдена поддержать Киев сделало из американского лидера военного преступника, передает телеканал 360.

Спецоперация на Украине, которая началась 24 февраля, проходит вынужденно. Российские военные демилитаризируют и денацифицируют территорию, а также спасают мирное население Донбасса от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов. В свою очередь, США и страны Европы помогают Украине деньгами и оружием. Впрочем, российские солдаты успешно уничтожают иностранное вооружение.