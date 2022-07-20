«Liberation»: Украина находится на грани истощения запасов оружия

20 июля 2022 в 23:32 Размер текста - 17 +

Киев полностью зависит от западной военной поддержки, считает Венсан Турре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина исчерпала свои запасы западного вооружения, предназначенные для противостояния с Россией в ходе спецоперации. Об этом заявил специалист французского Фонда стратегических исследований Венсан Турре. «Украинцы почти исчерпали свои запасы, а, кроме Болгарии и Румынии, ни одна другая страна в Европе не производит боеприпасы советского образца», — заявил он изданию «Liberation». «Киев полностью зависит от западной поддержки в плане обновления арсеналов своей артиллерии», — считает эксперт. Страны Запада увеличили поставки оружия Киеву после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В Кремле заявили, что поставки оружия не помешают спецоперации, но принесут Украине намного больше страданий. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ сделает соответствующие выводы, если Украине будут поставлены ракеты дальнего действия, сообщалось ранее. Постпред США при НАТО Джулианн Смит заявлял, что США и их союзники сталкиваются с трудностями при оказании военной помощи Украине. По его мнению, список запрашиваемых киевскими властями вооружений постоянно меняется, а некоторые страны уже исчерпали свои ресурсы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что поставки иностранного вооружения Украине все равно не изменят целей спецоперации на этой территории, однако заставят ее страдать. Такое заявление он сделал в ходе конференц-колла. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Украина исчерпала свои запасы западного вооружения, предназначенные для противостояния с Россией в ходе спецоперации. Об этом заявил специалист французского Фонда стратегических исследований Венсан Турре. «Украинцы почти исчерпали свои запасы, а, кроме Болгарии и Румынии, ни одна другая страна в Европе не производит боеприпасы советского образца», — заявил он изданию «Liberation». «Киев полностью зависит от западной поддержки в плане обновления арсеналов своей артиллерии», — считает эксперт. Страны Запада увеличили поставки оружия Киеву после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В Кремле заявили, что поставки оружия не помешают спецоперации, но принесут Украине намного больше страданий. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ сделает соответствующие выводы, если Украине будут поставлены ракеты дальнего действия, сообщалось ранее. Постпред США при НАТО Джулианн Смит заявлял, что США и их союзники сталкиваются с трудностями при оказании военной помощи Украине. По его мнению, список запрашиваемых киевскими властями вооружений постоянно меняется, а некоторые страны уже исчерпали свои ресурсы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что поставки иностранного вооружения Украине все равно не изменят целей спецоперации на этой территории, однако заставят ее страдать. Такое заявление он сделал в ходе конференц-колла.