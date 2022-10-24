В Кремле оценили позицию Запада по грязной бомбе у Киева

Песков: угроза применения грязной бомбы Украиной налицо

24 октября 2022 в 15:20 Размер текста - 17 +

Последствия теракта могут оказаться опаснее, чем аварии на Чернобыльской АЭС Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Недоверие стран Запада к предупреждениям российской стороны о подготовке Киева к применению грязной бомбы не означает, что эта угроза отсутствует. Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Дело в том, что их недоверие к информации, которая была передана российской стороной не означает, что перестает существовать угроза применения грязной бомбы. Угроза налицо», — сказал представитель Кремля. Песков добавил, что эта информация была доведена до сведения властей США и других стран Запада министром обороны РФ Сергеем Шойгу. «А дальше уже их дело — верить или не верить», — подчеркнул он. О планах Киева использовать ядерную «грязную бомбу» против гражданского населения и впоследствии обвинить в многочисленных жертвах Россию стало известно в воскресенье. По оценкам экспертов, последствия теракта могут оказаться опаснее, чем аварии на Чернобыльской АЭС или «Фукусиме-1».

Недоверие стран Запада к предупреждениям российской стороны о подготовке Киева к применению грязной бомбы не означает, что эта угроза отсутствует. Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Дело в том, что их недоверие к информации, которая была передана российской стороной не означает, что перестает существовать угроза применения грязной бомбы. Угроза налицо», — сказал представитель Кремля. Песков добавил, что эта информация была доведена до сведения властей США и других стран Запада министром обороны РФ Сергеем Шойгу. «А дальше уже их дело — верить или не верить», — подчеркнул он. О планах Киева использовать ядерную «грязную бомбу» против гражданского населения и впоследствии обвинить в многочисленных жертвах Россию стало известно в воскресенье. По оценкам экспертов, последствия теракта могут оказаться опаснее, чем аварии на Чернобыльской АЭС или «Фукусиме-1».