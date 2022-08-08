Решения о референдуме принимают жители освобожденных территорий, а не России, поэтому президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит разговаривать не с властями РФ, а с гражданами Донбасса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на планы жителей некоторых территорий Донбасса провести референдум и последующие заявления Зеленского.
«Эти планы по референдумам — у жителей региона, а не у Москвы. Надо понять, к кому обращается Зеленский. Мы — неверный адрес, нужно обращаться к своим гражданам, чтобы понять, почему они не на его стороне. Пока нет ни переговоров, ни предпосылок к ним», — сообщил он журналистам на конференц-колле.
Ранее Зеленский заявил, что, если референдумы будут проводиться, Украина выйдет из переговорного процесса с Россией. При этом сам украинский лидер неоднократно срывал переговоры и менял мнение по ключевым вопросам.
Спецоперация России на Украине проходит вынужденно. Причина этому — восьмилетний геноцид населения Донбасса со стороны ВСУ и нацбатов. По словам президента РФ Владимира Путина, целью является помощь гражданам ДНР и ЛНР и освобождение народных республик.
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Решения о референдуме принимают жители освобожденных территорий, а не России, поэтому президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит разговаривать не с властями РФ, а с гражданами Донбасса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на планы жителей некоторых территорий Донбасса провести референдум и последующие заявления Зеленского. «Эти планы по референдумам — у жителей региона, а не у Москвы. Надо понять, к кому обращается Зеленский. Мы — неверный адрес, нужно обращаться к своим гражданам, чтобы понять, почему они не на его стороне. Пока нет ни переговоров, ни предпосылок к ним», — сообщил он журналистам на конференц-колле. Ранее Зеленский заявил, что, если референдумы будут проводиться, Украина выйдет из переговорного процесса с Россией. При этом сам украинский лидер неоднократно срывал переговоры и менял мнение по ключевым вопросам. Спецоперация России на Украине проходит вынужденно. Причина этому — восьмилетний геноцид населения Донбасса со стороны ВСУ и нацбатов. По словам президента РФ Владимира Путина, целью является помощь гражданам ДНР и ЛНР и освобождение народных республик.