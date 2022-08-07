Зеленский назвал условие для срыва переговоров с РФ

Зеленский: если референдумы о присоединении к РФ будут проведены, Москва потеряет возможность для переговоров с УкраинойФото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua
Если референдумы будут проводится на территории взятых армией РФ регионов, Украина выйдет из переговорного процесса с Россией. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Киев выйдет из переговорного процесса с Россией в случае проведения референдумов на территории взятых российской армией регионов, доложил Зеленский в Telegram-канале. Он добавил, что Киев ежедневно и без каких-либо пауз работает для усиления поставок оружия, чтобы отправлять на передовую более мощные и дальнобойные системы.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Российская армия наносит удары по военной инфраструктуре, сообщали в Минобороны РФ. По словам президента РФ Владимира Путина, целью является помощь гражданам Донбасса и освобождение народных республик.
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Если референдумы будут проводится на территории взятых армией РФ регионов, Украина выйдет из переговорного процесса с Россией. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Киев выйдет из переговорного процесса с Россией в случае проведения референдумов на территории взятых российской армией регионов, доложил Зеленский в Telegram-канале. Он добавил, что Киев ежедневно и без каких-либо пауз работает для усиления поставок оружия, чтобы отправлять на передовую более мощные и дальнобойные системы. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Российская армия наносит удары по военной инфраструктуре, сообщали в Минобороны РФ. По словам президента РФ Владимира Путина, целью является помощь гражданам Донбасса и освобождение народных республик.