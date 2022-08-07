07 августа 2022

Зеленский назвал условие для срыва переговоров с РФ

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Зеленский: если референдумы о присоединении к РФ будут проведены, Москва потеряет возможность для переговоров с Украиной Фото:

Если референдумы будут проводится на территории взятых армией РФ регионов, Украина выйдет из переговорного процесса с Россией. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Киев выйдет из переговорного процесса с Россией в случае проведения референдумов на территории взятых российской армией регионов, доложил Зеленский в Telegram-канале. Он добавил, что Киев ежедневно и без каких-либо пауз работает для усиления поставок оружия, чтобы отправлять на передовую более мощные и дальнобойные системы.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Российская армия наносит удары по военной инфраструктуре, сообщали в Минобороны РФ. По словам президента РФ Владимира Путина, целью является помощь гражданам Донбасса и освобождение народных республик.

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Если референдумы будут проводится на территории взятых армией РФ регионов, Украина выйдет из переговорного процесса с Россией. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Киев выйдет из переговорного процесса с Россией в случае проведения референдумов на территории взятых российской армией регионов, доложил Зеленский в Telegram-канале. Он добавил, что Киев ежедневно и без каких-либо пауз работает для усиления поставок оружия, чтобы отправлять на передовую более мощные и дальнобойные системы. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Российская армия наносит удары по военной инфраструктуре, сообщали в Минобороны РФ. По словам президента РФ Владимира Путина, целью является помощь гражданам Донбасса и освобождение народных республик.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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