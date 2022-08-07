На «курганской Рублевке» пройдет дискотека 90-х

08 августа 2022 в 14:36 Размер текста - 17 +

В селе Кетово пройдут гастрономический фестиваль и дискотеки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области в селе Кетово, так называемой «курганской Рублевке», состоится дискотека 1990-х. Мероприятие пройдет в рамках гастрономического фестиваля «Живые традиции», говорится в официальном telegram-канале регионального правительства. «Гастрономический фестиваль „Живые традиции“ пройдет 14 августа на центральной площади села Кетово. В 19:30 прогремит дискотека 80-х — 90-х. Завершением вечера станет молодежная дискотека. Начало в 21:00», — указано в афише, которая опубликована в telegram-канале «Курганская область официально». Официальное открытие фестиваля намечено на 11:00. В течение дня будут работать различные площадки и выступать народные коллективы. В рамках мероприятия пройдет празднование дня села. Ранее URA.RU писало, что в Кургане готовятся к гастрономическому фестивалю «День сырка». Будут работать торговых рядов, пройдут различные конкурсы, гастрономические мастер-классы и «жарка сырка на большой сковороде». Мероприятие запланировано на 3 сентября.

В Курганской области в селе Кетово, так называемой «курганской Рублевке», состоится дискотека 1990-х. Мероприятие пройдет в рамках гастрономического фестиваля «Живые традиции», говорится в официальном telegram-канале регионального правительства. «Гастрономический фестиваль „Живые традиции“ пройдет 14 августа на центральной площади села Кетово. В 19:30 прогремит дискотека 80-х — 90-х. Завершением вечера станет молодежная дискотека. Начало в 21:00», — указано в афише, которая опубликована в telegram-канале «Курганская область официально». Официальное открытие фестиваля намечено на 11:00. В течение дня будут работать различные площадки и выступать народные коллективы. В рамках мероприятия пройдет празднование дня села. Ранее URA.RU писало, что в Кургане готовятся к гастрономическому фестивалю «День сырка». Будут работать торговых рядов, пройдут различные конкурсы, гастрономические мастер-классы и «жарка сырка на большой сковороде». Мероприятие запланировано на 3 сентября.