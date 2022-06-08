Курган готовится к проведению гастрономического фестиваля

Организаторы обещают, что «День сырка-2022» станет «очень интересным» и «очень вкусным» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава Кургана Елена Ситникова провела первое заседание оргкомитета по подготовке к проведению гастрономического фестиваля «День сырка». В этом году на территории области он пройдет уже в третий раз.

«Фестиваль этого года должен пройти не менее ярко и увлекательно [чем в предыдущие годы]. Для этого необходимо отработать вопросы расширения ассортимента продукции, привлечь к участию в фестивале местных производителей, продумать концертно-развлекательную часть, сделать ее интересной для всех возрастов и всех поколений», — цитата Ситниковой опубликована на официальной странице администрации города в соцсети «ВКонтатке».

В рамках праздника запланирована работа торговых рядов, различные конкурсы, масштабная развлекательная программа, гастрономические мастер-классы и «жарка сырка на большой сковороде». Также, на заседании оргкомитета были высказаны идеи по приготовлению ухи и проведению в Кургане рыбной недели. В конечно итоге, было принято решение провести «День сырка» в сентябре, в Центральном парке культуры и отдыха.

Курганский гастрофест впервые прошел в 2019 году. Он занял третье место в финале всероссийского конкурса на получение национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards 2019», а сам сырок попал на «Вкусную карту России». В 2020-м из-за пандемии фестиваль не проводился. В прошлом году он прошел в сентябре и стал бронзовым призером в номинации «Лучшее событие в сфере гастрономического туризма» конкурса РФ.

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