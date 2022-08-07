Из-за отсутствия нудистских пляжей курганцы ходят голыми в лес

Курганские натуристы из-за отсутствия специализированных пляжей загорают голыми в лесу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Курганской области жалуются на отсутствие нудистских пляжей в Кургане и Шадринске. Из-за этого сторонники натуризма предпочитают загорать и гулять обнаженными в местных лесах. Об этом курганцы пишут в одноименной группе в соцсети «ВКонтакте».

«Есть ли в Кургане или в Шадринске пляжи для нудистов? И если нет, то посоветуйте места, где можно позагорать нагишом?» — интересуется анонимный пользователь в обсуждении. В комментариях курганцы ответили, что ездят в местные леса и на Голубые озера подальше от общественного пляжа. Также один из пользователей под ником Виталий ходит голым за грибами, соответствующие фото он выложил на стене группы.

Как отмечает корреспондент URA.RU, в группе пишут в основном мужчины, они же выставляют обнаженные фотографии на природе. Женщины появляются в обсуждениях лишь в паре с мужем или молодым человеком. «Часто встречаются объявления о поиске любителей „понудить“ в сауне или в бане. Есть и те, кто против интима, им просто нравится проводить время вместе голыми на природе, особенно если тела компаньонов эстетичные», — отмечает участник чата, пожелавший остаться анонимным.

По вопросу оборудования нудистских пляжей в регионе URA.RU направило запрос в пресс-службу правительства области. На момент публикации ответ не поступил.

До этого URA.RU писало, что уроженец Курганской области посетил нудистский пляж на челябинском озеро. Видео с впечатлениями от отдыха нагишом он выложил на своем YouTube канале.