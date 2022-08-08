Защита экс-генерала Трифонова обжалует его приговор за взятки

Игорь Трифонов не признал свою вину и заявил, что его оговорили Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Защита экс-начальника УМВД по Екатеринбургу Игоря Трифонова подала апелляцию на решение суда отправить его в колонию на 9,5 лет за взятки. Об этом журналистам рассказала адвокат Ольга Кезик.

«Апелляционная жалоба уже подана, и суть этой жалобы была предвосхищена. Как сказал Игорь Юрьевич, процесс шел необъективно», — передает корреспондент URA.RU слова Ольги Кезик. Она заявила, что защита еще не показала суду все доказательства, которые могут обосновать невиновность Трифонова.

Приговором Ленинского суда его отправили в колонию строгого режима на 9,5 лета. Кроме этого, Трифонов лишен генеральского звания и всех наград, включая наградной пистолет.

Силовик ранее занимал должность главы полиции Екатеринбурга, но попал в коррупционный скандал. Он признан виновным в получении взятки 7,5 млн рублей за отказ в возбуждении уголовного дела. Вместе с ним по делу проходили экс-начальник службы безопасности банка «Кольцо Урала» Александр Куба и экс-сотрудник ОЭБиПК УМВД Денис Жданов. Они считались посредниками при получении взятки. Однако на допросе следователей они раскаялись, признали вину и дали показания против Трифонова. Это позволило им избежать наказания. Суд прекратил уголовное преследование в отношении Кубы и Жданова.