Полпред Якушев отправил своих ревизоров в места для беженцев

08 августа 2022 в 20:10 Размер текста - 17 +

За последние недели это уже второе поручение Владимира Якушева, связанное с детьми Донбасса Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Беженцы с Донбасса и Украины Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев отправил главных федеральных инспекторов на объезд пунктов временного размещения (ПВР) беженцев с Донбасса. Об этом рассказали в пресс-службе полпредства по итогам оперативного совещания. «Владимир Якушев поручил главным федеральным инспекторам усилить работу по этому направлению: лично побывать в пунктах временного размещения (действуют в Свердловской, Тюменской, Челябинской областях и Югре) и на месте еще раз оценить условия проживания, пообщаться с людьми», — поделились в полпредстве. Тема помощи беженцам особенно актуальна перед началом учебного года, добавили там. «Необходимо максимально оперативно совместно с региональными властями решить вопросы организации обучения прибывших школьников и студентов, а также обеспечить ребятишек местами в детских дошкольных учреждениях», — скомандовал полпред. В конце июля Якушев констатировал: уральские регионы активно помогают детям из семей беженцев. «Нужно вернуть этим ребятам детство — с играми, забавами и беззаботностью. Помочь им оставить все плохое в прошлом, погрузить в обычную, мирную жизнь», — наставлял политик.

Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев отправил главных федеральных инспекторов на объезд пунктов временного размещения (ПВР) беженцев с Донбасса. Об этом рассказали в пресс-службе полпредства по итогам оперативного совещания. «Владимир Якушев поручил главным федеральным инспекторам усилить работу по этому направлению: лично побывать в пунктах временного размещения (действуют в Свердловской, Тюменской, Челябинской областях и Югре) и на месте еще раз оценить условия проживания, пообщаться с людьми», — поделились в полпредстве. Тема помощи беженцам особенно актуальна перед началом учебного года, добавили там. «Необходимо максимально оперативно совместно с региональными властями решить вопросы организации обучения прибывших школьников и студентов, а также обеспечить ребятишек местами в детских дошкольных учреждениях», — скомандовал полпред. В конце июля Якушев констатировал: уральские регионы активно помогают детям из семей беженцев. «Нужно вернуть этим ребятам детство — с играми, забавами и беззаботностью. Помочь им оставить все плохое в прошлом, погрузить в обычную, мирную жизнь», — наставлял политик.