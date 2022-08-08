США направят Украине снаряды для HIMARS и другое оружие на 1 млрд

08 августа 2022 в 22:07 Размер текста - 17 +

США отправили на Украину новые боеприпасы для HIMARS Фото: официальный сайт Министерства обороны США новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США решили выделить Украине дополнительную военную помощь на сумму в миллиард долларов, включая боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Пентагона. «Сегодня Министерство обороны объявляет о санкционировании президентом помощи в области безопасности на сумму до 1 миллиарда долларов для удовлетворения критически важных потребностей Украины в области безопасности и обороны. Пакет включает в себя: дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), 75 000 выстрелов 155-мм артиллерийских боеприпасов, 1000 Javelin и сотни противотанковых систем AT4, 20 120-мм минометных систем и 20 000 выстрелов к 120-мм минометам», — сообщили в Пентагоне. Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее цель — защитить мирных жителей Донбасса. После начала спецоперации страны Запада значительно увеличили военную помощь Киеву. В частности, США поставили на Украину дальнобойные РСЗО HIMARS.

США решили выделить Украине дополнительную военную помощь на сумму в миллиард долларов, включая боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Пентагона. «Сегодня Министерство обороны объявляет о санкционировании президентом помощи в области безопасности на сумму до 1 миллиарда долларов для удовлетворения критически важных потребностей Украины в области безопасности и обороны. Пакет включает в себя: дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), 75 000 выстрелов 155-мм артиллерийских боеприпасов, 1000 Javelin и сотни противотанковых систем AT4, 20 120-мм минометных систем и 20 000 выстрелов к 120-мм минометам», — сообщили в Пентагоне. Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее цель — защитить мирных жителей Донбасса. После начала спецоперации страны Запада значительно увеличили военную помощь Киеву. В частности, США поставили на Украину дальнобойные РСЗО HIMARS.