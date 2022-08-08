Reuters: США готовятся арестовать частный самолет депутата ГД

09 августа 2022 в 00:36 Размер текста - 17 +

Прокуратура США получила ордер на арест самолета депутата Госдумы Скоча Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Прокуратура США получила ордер на изъятие самолета Airbus стоимостью свыше 90 миллионов долларов, якобы принадлежащего российскому депутату Андрею Скочу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американский минюст. «Судья уполномочил прокуроров США конфисковать самолет Airbus стоимостью 90 миллионов долларов, принадлежащий российскому олигарху Андрею Скочу», — передает агентство. Сообщается, что «Вашингтон, заморозив и арестовав активы, принадлежащие богатым россиянам, стремится оказать давление на президента РФ Владимира Путина» с целю прекращения спецоперации на Украине. Персональные санкции против российских олигархов страны Запада ввели после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В частности, Конгресс США одобрил законопроект, разрешающий отправлять Киеву средства, вырученные с конфискованных активов, связанных с Россией. О таких же намерениях заявляли в Италии. При этом, Штаты не намерены впоследствии возвращать российским олигархам арестованное имущество.

Прокуратура США получила ордер на изъятие самолета Airbus стоимостью свыше 90 миллионов долларов, якобы принадлежащего российскому депутату Андрею Скочу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американский минюст. «Судья уполномочил прокуроров США конфисковать самолет Airbus стоимостью 90 миллионов долларов, принадлежащий российскому олигарху Андрею Скочу», — передает агентство. Сообщается, что «Вашингтон, заморозив и арестовав активы, принадлежащие богатым россиянам, стремится оказать давление на президента РФ Владимира Путина» с целю прекращения спецоперации на Украине. Персональные санкции против российских олигархов страны Запада ввели после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В частности, Конгресс США одобрил законопроект, разрешающий отправлять Киеву средства, вырученные с конфискованных активов, связанных с Россией. О таких же намерениях заявляли в Италии. При этом, Штаты не намерены впоследствии возвращать российским олигархам арестованное имущество.