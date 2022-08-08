8 августа ФК «Урал» уволил главного тренера Игоря Шалимова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фанаты ФК «Урал» в соцсетях бурно обсуждают последнюю новость команды: увольнение Игоря Шалимова с поста главного тренера. Одни считают, что тренер справлялся со своими обязанности и винят игроков в неудачном старте нового сезона. Другие — прикидывают, кто может заменить наставника.

«Толку от увольнения Шалимова? Ничего не поменяется, пока футболисты играть не начнут. Шалимов мог работать и работать», — считает фанат. «Еще до прихода Шалимова было понятно, что он слабый тренер. С другой стороны, неубедительно аргументировать его увольнение поражением от богатых клубов РПЛ. Пожалуй, основная причина — разгромы от Оренбурга и Крыльев в предсезонке», — уверен болельщик.

«Считаю Шалимова качественным тренером. Его замена ничего не даст. „Урал“ и без него скатится в ФНЛ. Все приобретения из ФНЛ и ПФЛ. Защита — элементарно низкого уровня. Игрока сборной Польши меняют на игрока из ФНЛ, о чем речь?», — думает фанат.

Самые неравнодушные к клубу начали предлагать следующего тренера для команды. «Может Тарханов придет», — желает возвращения бывшего тренера болельщик. Среди других фамилий в комментариях чаще всего писали об Александре Кержакове (бывший тренер «Нижнего Новгорода»), Спартаке Гогниеве (бывший тренер ФК «Алания»), Курбане Бердыеве (бывший тренер «Ростова») и Викторе Гончаренко (бывший тренер ЦСКА).

Президент ФК «Урал» Григорий Иванов 8 августа сообщил об увольнении главного тренера команды Игоря Шалимова. Поводом послужил неудачный старт команды в новом сезоне РПЛ — четыре поражения подряд. Последнее — от «Спартака» 6 августа — было особенно болезненным. Екатеринбуржцы пропустили два мяча (при обилии голевых моментов у соперника) и не создали опасности у чужих ворот. Команду временно возглавил бывший помощник Игоря Шалимова Евгений Аверьянов.

Шалимов возглавил «Урал» 10 августа 2021-го. При нем команда заняла 12-е место в розыгрыше РПЛ 2021/2022. За год он провел 33 матча в РПЛ и Кубке России, в которых одержал девять побед и восемь раз сыграл вничью. За 33 матча ФК «Урал» забил 29 мячей, пропустил 40 и набрал 35 очков в РПЛ.

Фанаты считают, что Шалимова несправедливо уволили после поражения от богатых клубов РПЛ Скрин: соцсети ФК «Урал»

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Болельщики прикидывают, кто сможет заменить Шалимова Скрин: соцсети ФК «Урал»