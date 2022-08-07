Handelsblatt: Европа начала отбирать газ у развивающихся стран

08 августа 2022 в 05:39 Размер текста - 17 +

Матиас Пир осудил желание Европы обогатиться за счет развивающихся стран Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе В попытке избавиться от зависимости от поставок российского газа из РФ Европа стала отбирать газ у развивающихся стран, провоцируя тем самым энергетический кризис. Об этом доложил обозреватель газеты Handelsblatt Матиас Пир. «Желая освободиться от зависимости от российского газа, ЕС вызывает массовые потрясения на мировых энергетических рынках, что особенно сильно ударяет по бедным странам», — отметил Пир. Так, он отметил, что проблемы с электроснабжением уже появились в Бангладеше и Пакистане. Эксперт осудил попытки Европы найти альтернативные источники путем отвлечения энергоресурсов из других частей мира. По словам обозревателя, действия стран Европы лишь усугубляют страдания миллионов людей в развивающихся странах. Западные страны столкнулись с сильнейшим энергетическим кризисом из-за масштабного санкционного давления на Россию. Кроме того, в ЕС приняли решение о снижении спроса на газ на 15% этой зимой.

В попытке избавиться от зависимости от поставок российского газа из РФ Европа стала отбирать газ у развивающихся стран, провоцируя тем самым энергетический кризис. Об этом доложил обозреватель газеты Handelsblatt Матиас Пир. «Желая освободиться от зависимости от российского газа, ЕС вызывает массовые потрясения на мировых энергетических рынках, что особенно сильно ударяет по бедным странам», — отметил Пир. Так, он отметил, что проблемы с электроснабжением уже появились в Бангладеше и Пакистане. Эксперт осудил попытки Европы найти альтернативные источники путем отвлечения энергоресурсов из других частей мира. По словам обозревателя, действия стран Европы лишь усугубляют страдания миллионов людей в развивающихся странах. Западные страны столкнулись с сильнейшим энергетическим кризисом из-за масштабного санкционного давления на Россию. Кроме того, в ЕС приняли решение о снижении спроса на газ на 15% этой зимой.