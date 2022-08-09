Медведев приравнял Зеленского к Гитлеру

09 августа 2022 в 11:35 Размер текста - 17 +

Медведев отреагировал на призыв Зеленского призвать к ответственности всех россиян Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сравнил президента Украины Владимира Зеленского с Адольфом Гитлером. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Главный украинский клоун предложил „призвать к ответственности все население России“. Последний раз такие идеи в отношении целого народа пытался реализовать Адольф Гитлер», — написал он. Дальше он задал риторический вопрос по поводу природы всей украинской власти. Ранее Зеленский призвал Запад запретить въезд для всех россиян. По его словам, русские должны «жить в своем мире, пока не изменят свою философию». Данные заявления Зеленского являются ответом на спецоперацию, которую Россия проводит с 24 февраля. Ее цель — защита мирного населения Донбасса от киевского режима.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сравнил президента Украины Владимира Зеленского с Адольфом Гитлером. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Главный украинский клоун предложил „призвать к ответственности все население России“. Последний раз такие идеи в отношении целого народа пытался реализовать Адольф Гитлер», — написал он. Дальше он задал риторический вопрос по поводу природы всей украинской власти. Ранее Зеленский призвал Запад запретить въезд для всех россиян. По его словам, русские должны «жить в своем мире, пока не изменят свою философию». Данные заявления Зеленского являются ответом на спецоперацию, которую Россия проводит с 24 февраля. Ее цель — защита мирного населения Донбасса от киевского режима.