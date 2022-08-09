Медведев приравнял Зеленского к Гитлеру

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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, медведев дмитрий
Медведев отреагировал на призыв Зеленского призвать к ответственности всех россиян Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сравнил президента Украины Владимира Зеленского с Адольфом Гитлером. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Главный украинский клоун предложил „призвать к ответственности все население России“. Последний раз такие идеи в отношении целого народа пытался реализовать Адольф Гитлер», — написал он. Дальше он задал риторический вопрос по поводу природы всей украинской власти.

Ранее Зеленский призвал Запад запретить въезд для всех россиян. По его словам, русские должны «жить в своем мире, пока не изменят свою философию». Данные заявления Зеленского являются ответом на спецоперацию, которую Россия проводит с 24 февраля. Ее цель — защита мирного населения Донбасса от киевского режима.

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сравнил президента Украины Владимира Зеленского с Адольфом Гитлером. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Главный украинский клоун предложил „призвать к ответственности все население России“. Последний раз такие идеи в отношении целого народа пытался реализовать Адольф Гитлер», — написал он. Дальше он задал риторический вопрос по поводу природы всей украинской власти. Ранее Зеленский призвал Запад запретить въезд для всех россиян. По его словам, русские должны «жить в своем мире, пока не изменят свою философию». Данные заявления Зеленского являются ответом на спецоперацию, которую Россия проводит с 24 февраля. Ее цель — защита мирного населения Донбасса от киевского режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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