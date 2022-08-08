В ХМАО прибыл челябинский губернатор Текслер

В Ханты-Мансийск с официальным визитом прибыл глава Челябинской области Алексей Текслер. Об этом сообщается в официальном telegram-канале губернатора.
«Сегодня работаем в Ханты-Мансийском автономном округе с промышленной бизнес-миссией. Со мной руководители наших промышленных предприятий. С коллегами из Югры обсуждаем импортозамещение, наши производственные возможности. Будем наращивать сотрудничество», — сообщается на официальном ресурсе.
Планируется, что Текслер и правительство ХМАО подпишут соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной сферах на 2022—2024 годы. Также челябинская делегация посетит Научно-аналитический центр рационального недропользования имени Шпильмана, управление добычи Газпромнефть-Хантос, Югорский рыбоводный завод и поучаствует в главной молодежной тусовке УрФО — форуме «Утро».
Ранее URA.RU сообщало, что Челябинский губернатор Алексей Текслер и губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова открыли промышленную бизнес-миссию Челябинской области в Югре. Об этом сообщила 9 августа глава ХМАО.
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