08 августа 2022

В ХМАО прибыл челябинский губернатор Текслер

© Служба новостей «URA.RU»
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Иннопром-2022 первый день. Екатеринбург , текслер алексей, комарова наталья
Губернаторы открыли в ХМАО челябинскую бизнес-миссию Фото:

В Ханты-Мансийск с официальным визитом прибыл глава Челябинской области Алексей Текслер. Об этом сообщается в официальном telegram-канале губернатора.

«Сегодня работаем в Ханты-Мансийском автономном округе с промышленной бизнес-миссией. Со мной руководители наших промышленных предприятий. С коллегами из Югры обсуждаем импортозамещение, наши производственные возможности. Будем наращивать сотрудничество», — сообщается на официальном ресурсе.

Планируется, что Текслер и правительство ХМАО подпишут соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной сферах на 2022—2024 годы. Также челябинская делегация посетит Научно-аналитический центр рационального недропользования имени Шпильмана, управление добычи Газпромнефть-Хантос, Югорский рыбоводный завод и поучаствует в главной молодежной тусовке УрФО — форуме «Утро».

Ранее URA.RU сообщало, что Челябинский губернатор Алексей Текслер и губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова открыли промышленную бизнес-миссию Челябинской области в Югре. Об этом сообщила 9 августа глава ХМАО.

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В Ханты-Мансийск с официальным визитом прибыл глава Челябинской области Алексей Текслер. Об этом сообщается в официальном telegram-канале губернатора. «Сегодня работаем в Ханты-Мансийском автономном округе с промышленной бизнес-миссией. Со мной руководители наших промышленных предприятий. С коллегами из Югры обсуждаем импортозамещение, наши производственные возможности. Будем наращивать сотрудничество», — сообщается на официальном ресурсе. Планируется, что Текслер и правительство ХМАО подпишут соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной сферах на 2022—2024 годы. Также челябинская делегация посетит Научно-аналитический центр рационального недропользования имени Шпильмана, управление добычи Газпромнефть-Хантос, Югорский рыбоводный завод и поучаствует в главной молодежной тусовке УрФО — форуме «Утро». Ранее URA.RU сообщало, что Челябинский губернатор Алексей Текслер и губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова открыли промышленную бизнес-миссию Челябинской области в Югре. Об этом сообщила 9 августа глава ХМАО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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