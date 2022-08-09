Комарова пригласила делегацию Челябинской области в ХМАО осенью

09 августа 2022 в 13:58 Размер текста - 17 +

Губернатор Наталья Комарова пригласила своего челябинского коллегу Алексея Текслера посетить Югру в сентябре (фото из архива) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова пригласила делегацию Челябинской области к участию в промышленном форуме, который состоится в Югре в сентябре. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе челябинского губернатора Алексея Текслера. Приглашение прозвучало 9 августа на площадке промышленной бизнес-миссии Челябинской области в Ханты-Мансийске. «В рамках бизнес-миссии прошли презентации инвестиционного и промышленного потенциала двух регионов, участвующих в форуме предприятий, а также деловые переговоры. Наталья Комарова пригласила делегацию Челябинской области к участию в промышленном форуме. Он пройдет в ХМАО в сентябре», — пояснили URA.RU в пресс-службе. Одной из главных задач форума является налаживание межрегиональной кооперации ради обеспечения технологического суверенитета РФ. Также по его итогам регионы рассчитывают усилить взаимодействие в сфере малого и среднего бизнеса, прежде всего особенно в высокотехнологичных его секторах. В составе челябинской делегации, которую возглавляет губернатор, входят представители Челябинского завода электрооборудования, «ЭлМетро-Инжиниринг», завода «СпецАгрегат», компаний «Интрафит» и «Интерсвязь», НПО «Электромашина», «Нефть-Сервис», Челябинского компрессорного завода, автозавода «Урал», «Спецмаш», «ДСТ-Урал» и Южноуральского арматурно-изоляторного завода. В ходе поездки глава Челябинской области ознакомился с работой нескольких организаций и предприятий Югры. Он посетил Научно-аналитический Центр рационального недропользования имени Шпильмана, Центр управления добычей ООО «Газпромнефть-Хантос», а также Югорский рыбоводный завод. В ходе бизнес-миссии состоялось подписание нескольких документов о сотрудничестве между регионами Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области ХМАО и Челябинская область рассчитывают усилить взаимодействие в высокотехнологичных секторах промышленности Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор ХМАО Наталья Комарова пригласила делегацию Челябинской области к участию в промышленном форуме, который состоится в Югре в сентябре. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе челябинского губернатора Алексея Текслера. Приглашение прозвучало 9 августа на площадке промышленной бизнес-миссии Челябинской области в Ханты-Мансийске. «В рамках бизнес-миссии прошли презентации инвестиционного и промышленного потенциала двух регионов, участвующих в форуме предприятий, а также деловые переговоры. Наталья Комарова пригласила делегацию Челябинской области к участию в промышленном форуме. Он пройдет в ХМАО в сентябре», — пояснили URA.RU в пресс-службе. Одной из главных задач форума является налаживание межрегиональной кооперации ради обеспечения технологического суверенитета РФ. Также по его итогам регионы рассчитывают усилить взаимодействие в сфере малого и среднего бизнеса, прежде всего особенно в высокотехнологичных его секторах. В составе челябинской делегации, которую возглавляет губернатор, входят представители Челябинского завода электрооборудования, «ЭлМетро-Инжиниринг», завода «СпецАгрегат», компаний «Интрафит» и «Интерсвязь», НПО «Электромашина», «Нефть-Сервис», Челябинского компрессорного завода, автозавода «Урал», «Спецмаш», «ДСТ-Урал» и Южноуральского арматурно-изоляторного завода. В ходе поездки глава Челябинской области ознакомился с работой нескольких организаций и предприятий Югры. Он посетил Научно-аналитический Центр рационального недропользования имени Шпильмана, Центр управления добычей ООО «Газпромнефть-Хантос», а также Югорский рыбоводный завод.