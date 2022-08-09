МИД РФ посмеялся над Зеленским и Клинтоном: «Президент Левински»

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с бывшим президентом США Биллом Клинтоном, на что соответствующе отреагировала представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом она написала в своем telegram-канале.
«Зеленский заявил, что пообщался с бывшим президентом США Биллом Клинтоном, поблагодарил его за поддержку. Так еще год назад Американская сеть кабельного и спутникового телевидения C-SPAN провидчески назвала Зеленского „президентом Левински“», — иронично отметила Захарова.
Моника Левински известна сексуальным скандалом с бывшим президентом США Биллом Клинтоном. В 1996 году она стажировалась в Вашингтоне, где и познакомилась с Клинтоном. Примерно с того момента и начались слухи об их интимных отношениях. Собственно на это и ссылается Захарова в своем комментарии по поводу Клинтона и Зеленского.
URA.RU сообщало о том, что уральский пранкер Лексус и его коллега Вован разыграли участницу сексуального скандала в Белом доме с президентом США Биллом Клинтоном Монику Левински. Разговор был опубликован в You-Tube. Также Захарова иронично попросила не бросать поддерживать Украину.
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