МИД РФ посмеялся над Зеленским и Клинтоном: «Президент Левински»

09 августа 2022 в 12:40 Размер текста - 17 +

Зеленский заявил, что общался с Клинтоном Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с бывшим президентом США Биллом Клинтоном, на что соответствующе отреагировала представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом она написала в своем telegram-канале. «Зеленский заявил, что пообщался с бывшим президентом США Биллом Клинтоном, поблагодарил его за поддержку. Так еще год назад Американская сеть кабельного и спутникового телевидения C-SPAN провидчески назвала Зеленского „президентом Левински“», — иронично отметила Захарова. Моника Левински известна сексуальным скандалом с бывшим президентом США Биллом Клинтоном. В 1996 году она стажировалась в Вашингтоне, где и познакомилась с Клинтоном. Примерно с того момента и начались слухи об их интимных отношениях. Собственно на это и ссылается Захарова в своем комментарии по поводу Клинтона и Зеленского. URA.RU сообщало о том, что уральский пранкер Лексус и его коллега Вован разыграли участницу сексуального скандала в Белом доме с президентом США Биллом Клинтоном Монику Левински. Разговор был опубликован в You-Tube. Также Захарова иронично попросила не бросать поддерживать Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с бывшим президентом США Биллом Клинтоном, на что соответствующе отреагировала представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом она написала в своем telegram-канале. «Зеленский заявил, что пообщался с бывшим президентом США Биллом Клинтоном, поблагодарил его за поддержку. Так еще год назад Американская сеть кабельного и спутникового телевидения C-SPAN провидчески назвала Зеленского „президентом Левински“», — иронично отметила Захарова. Моника Левински известна сексуальным скандалом с бывшим президентом США Биллом Клинтоном. В 1996 году она стажировалась в Вашингтоне, где и познакомилась с Клинтоном. Примерно с того момента и начались слухи об их интимных отношениях. Собственно на это и ссылается Захарова в своем комментарии по поводу Клинтона и Зеленского. URA.RU сообщало о том, что уральский пранкер Лексус и его коллега Вован разыграли участницу сексуального скандала в Белом доме с президентом США Биллом Клинтоном Монику Левински. Разговор был опубликован в You-Tube. Также Захарова иронично попросила не бросать поддерживать Украину.