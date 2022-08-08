IKEA раскрыла, когда закончится распродажа в Екатеринбурге

09 августа 2022 в 12:59 Размер текста - 17 +

IKEA заявила, что онлайн-распродажа товаров завершится 15 августа Фото: Размик Закарян © URA.RU Шведская компания IKEA заявила, что онлайн-распродажа товаров в России завершится 15 августа в 22:00 по уральскому времени. Информация появилась на сайте компании. В Екатеринбурге скандинавская сеть, продающая сборную мебель и товары для дома, находится на улице Металлургов, 87. «15 августа 2022 года в 20.00 по московскому времени завершится онлайн-продажа товаров ИКЕА для покупателей и клиентов ИКЕА для бизнеса. Магазины ИКЕА останутся закрытыми и будут работать только на выдачу ранее оформленных заказов, а также возврат и обмен товаров. Все заказы, оформленные до окончания онлайн-продаж, будут обработаны, выданы или доставлены в течение августа и сентября в согласованное при заказе время», — сказано в сообщении. Ранее агентство писало, что IKEA закрыла все магазины в России — после начала спецоперации РФ на Украине и введенных после этого западных санкций в экономической сфере. Перед уходом с рынка шведская сеть стала распродавать товары, которые находятся на российских складах.

Шведская компания IKEA заявила, что онлайн-распродажа товаров в России завершится 15 августа в 22:00 по уральскому времени. Информация появилась на сайте компании. В Екатеринбурге скандинавская сеть, продающая сборную мебель и товары для дома, находится на улице Металлургов, 87. «15 августа 2022 года в 20.00 по московскому времени завершится онлайн-продажа товаров ИКЕА для покупателей и клиентов ИКЕА для бизнеса. Магазины ИКЕА останутся закрытыми и будут работать только на выдачу ранее оформленных заказов, а также возврат и обмен товаров. Все заказы, оформленные до окончания онлайн-продаж, будут обработаны, выданы или доставлены в течение августа и сентября в согласованное при заказе время», — сказано в сообщении. Ранее агентство писало, что IKEA закрыла все магазины в России — после начала спецоперации РФ на Украине и введенных после этого западных санкций в экономической сфере. Перед уходом с рынка шведская сеть стала распродавать товары, которые находятся на российских складах.