В Херсоне задержан член банды, готовившей покушение на власть

У задержанного обнаружен целый арсенал Фото: ГУ МВД по Херсонской области

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Херсонской области задержан член группы, причастной к покушению на главу регионального управления исполнения наказаний и готовившей нападение на членов областной администрации. В ходе обыска у задержанного найдено большое количество оружия, сообщает ГУ МВД по Херсонской области.

«Задержан житель поселка Степановка 1982 года рождения. Он участник группы, причастной к покушению на руководителя областного управления исполнения наказаний, а также к подготовке к совершению тяжких и особо тяжких преступлений в отношении руководителей органов власти и представителей администрации», — говорится в telegram-канале ведомства.

В гараже хранилось большое количество оружия и боеприпасов. Изъято два ручных противотанковых гранатомета, четыре ручные гранаты РГД-5 и Ф-1, 38 бутылок с зажигательной смесью, самодельное взрывное устройство с пластидом весом 1 кг, 5 запалов для гранат. Также были обнаружены автомат АК-74, 36 патронов калибром 9 мм и четыре снаряженных магазина, 120 патронов калибром 7,62 мм, пистолет Макарова с глушителем, еще один ПМ в разобранном виде и шумовой пистолет.

Ранее в Херсоне задержали местного жителя, который раскидывал запрещенные мины «Лепесток». Помимо установки запрещенных противопехотных мин, диверсант также устанавливал «маячки» для наводки тяжелой артиллерии ВСУ по гражданским объектам.

Херсонская область была освобождена российскими войсками в ходе спецоперации, которая проводится по указанию президента РФ Владимира Путина с 24 февраля. Ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.