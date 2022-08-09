Кремль отреагировал на заявление Зеленского об изоляции россиян

09 августа 2022 в 14:25 Размер текста - 17 +

Песков отметил иррациональность утверждения Зеленского об изоляции РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кремле назвали заявление президента Украины Владимира Зеленского об изоляции россиян иррациональным. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Иррациональность в мышлении здесь зашкаливает. К этому [заявлению] можно относиться только чрезвычайно негативно. Любые попытки изолировать россиян и Россию не имеют перспектив. Душок у таких инициатив нехороший, если не сказать большего», — приводит корреспондент URA.RU слова Песков. Также он уточнил, что страны Европы, которые пытаются «наказать Россию» уже активно платят за это по счетам. Ранее Зеленский призвал Запад запретить въезд для всех россиян. Об этом он заявил в интервью The Washington Post. С 24 февраля на территории Украины проводится Россия проводит спецоперацию. Основной ее приоритет — защита мирного населения Донбасса от ВСУ.

В Кремле назвали заявление президента Украины Владимира Зеленского об изоляции россиян иррациональным. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Иррациональность в мышлении здесь зашкаливает. К этому [заявлению] можно относиться только чрезвычайно негативно. Любые попытки изолировать россиян и Россию не имеют перспектив. Душок у таких инициатив нехороший, если не сказать большего», — приводит корреспондент URA.RU слова Песков. Также он уточнил, что страны Европы, которые пытаются «наказать Россию» уже активно платят за это по счетам. Ранее Зеленский призвал Запад запретить въезд для всех россиян. Об этом он заявил в интервью The Washington Post. С 24 февраля на территории Украины проводится Россия проводит спецоперацию. Основной ее приоритет — защита мирного населения Донбасса от ВСУ.