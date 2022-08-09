Reuters: Германия разоряется из-за кризиса на Украине

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Открытие завода MC Bauchemie. Тюмень, флаг германии
Количество рабочих мест в Германии сократится на 240 тысяч, считают в Институте исследования занятости Фото:
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Экономический кризис 2020-2022

К 2030 году Германия потеряет не меньше 265 млрд долларов из-за кризиса, вызванного конфликтом на Украине. Такие данные приводит американское агентство Reuters со ссылкой на Институт исследований занятости (IAB).

«Экономика Германии потеряет более 265 миллиардов долларов добавленной стоимости к 2030 году из-за ситуации на Украине и высоких цен на энергоносители, что приведет к негативным последствиям для рынка труда. Валовой внутренний продукт (ВВП) Германии с поправкой на цены в следующем году будет на 1,7% ниже, а число занятых сократится примерно на 240 000 человек», — пишет Reuters.

Экономический кризис в Европе усилился после введения антироссийский санкций из-за начала спецоперации на Украине. По данным аналитиков Bloomberg, Европу ждет серьезный продовольственный кризис из-за резкого роста цен на сельскохозяйственную продукцию. Центральный банк Америки в своем прогнозе заявил, что Европу ждет «ужасный сценарий» газового кризиса, передает телеканал 360. В США также считают неизбежным глобальный кризис удобрений, пишет «Федеральное агентство новостей».

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К 2030 году Германия потеряет не меньше 265 млрд долларов из-за кризиса, вызванного конфликтом на Украине. Такие данные приводит американское агентство Reuters со ссылкой на Институт исследований занятости (IAB). «Экономика Германии потеряет более 265 миллиардов долларов добавленной стоимости к 2030 году из-за ситуации на Украине и высоких цен на энергоносители, что приведет к негативным последствиям для рынка труда. Валовой внутренний продукт (ВВП) Германии с поправкой на цены в следующем году будет на 1,7% ниже, а число занятых сократится примерно на 240 000 человек», — пишет Reuters. Экономический кризис в Европе усилился после введения антироссийский санкций из-за начала спецоперации на Украине. По данным аналитиков Bloomberg, Европу ждет серьезный продовольственный кризис из-за резкого роста цен на сельскохозяйственную продукцию. Центральный банк Америки в своем прогнозе заявил, что Европу ждет «ужасный сценарий» газового кризиса, передает телеканал 360. В США также считают неизбежным глобальный кризис удобрений, пишет «Федеральное агентство новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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