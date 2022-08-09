Казачий атаман Дьяконов призвал Украину стать частью РФ

09 августа 2022 в 16:16 Размер текста - 17 +

Россия является домом для Украины, подчеркнул Николай Дьяконов Фото: Карина Ванеш © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина должна вернуться домой — в Россию. Такое заявление в своем telegram-канале сделал атаман Союза казаков-воинов России и зарубежья, командир отряда «Дон» Николай Дьяконов. «Наказать военных преступников и предателей, вернуть тех, кто еще не зашел далеко на сторону зла к мирному созидательному труду — вот наша цель. В этот исторический момент мы возвращаем русские земли. Мы призываем Украину вернуться домой, в Россию — строить вместе наш общий гостеприимный дом на перекрестке мировых дорог», — написал Дьяконов. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее основная задача — защитить мирных жителей Донбасса. Глава государства подчеркнул, что России не оставили шансов решить конфликт мирным путем. Президент заявил, что на Украине давно начали выращивать неонацистов, пишет «Дни.ру».

Украина должна вернуться домой — в Россию. Такое заявление в своем telegram-канале сделал атаман Союза казаков-воинов России и зарубежья, командир отряда «Дон» Николай Дьяконов. «Наказать военных преступников и предателей, вернуть тех, кто еще не зашел далеко на сторону зла к мирному созидательному труду — вот наша цель. В этот исторический момент мы возвращаем русские земли. Мы призываем Украину вернуться домой, в Россию — строить вместе наш общий гостеприимный дом на перекрестке мировых дорог», — написал Дьяконов. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее основная задача — защитить мирных жителей Донбасса. Глава государства подчеркнул, что России не оставили шансов решить конфликт мирным путем. Президент заявил, что на Украине давно начали выращивать неонацистов, пишет «Дни.ру».