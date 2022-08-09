Путин призвал бороться с алкоголизмом в России

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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин заявил, что в России высокий уровень алкоголизации населения Фото:

Власти не должны «запихивать под ковер» проблему высокой алкоголизации в России. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на встрече с временно исполняющем обязанности губернатора Кировской области Александром Соколовым. Трансляция шла на телеканале «Россия 24».

«От низких доходов граждан, от ситуаций, связанных с этими моногородами, и другая проблема — это высокий уровень алкоголизации населения. Не нужно ничего запихивать куда-то под ковер, лакировать ничего, надо заниматься самыми острыми проблемами», — сказал Путин.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев призывал ограничить продажу крепкого алкоголя в России. Он также предлагал запретить продажу алкоголя в выходные дни.

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Власти не должны «запихивать под ковер» проблему высокой алкоголизации в России. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на встрече с временно исполняющем обязанности губернатора Кировской области Александром Соколовым. Трансляция шла на телеканале «Россия 24». «От низких доходов граждан, от ситуаций, связанных с этими моногородами, и другая проблема — это высокий уровень алкоголизации населения. Не нужно ничего запихивать куда-то под ковер, лакировать ничего, надо заниматься самыми острыми проблемами», — сказал Путин. Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев призывал ограничить продажу крепкого алкоголя в России. Он также предлагал запретить продажу алкоголя в выходные дни.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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