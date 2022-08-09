Путин призвал бороться с алкоголизмом в России

Власти не должны «запихивать под ковер» проблему высокой алкоголизации в России. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на встрече с временно исполняющем обязанности губернатора Кировской области Александром Соколовым. Трансляция шла на телеканале «Россия 24».
«От низких доходов граждан, от ситуаций, связанных с этими моногородами, и другая проблема — это высокий уровень алкоголизации населения. Не нужно ничего запихивать куда-то под ковер, лакировать ничего, надо заниматься самыми острыми проблемами», — сказал Путин.
Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев призывал ограничить продажу крепкого алкоголя в России. Он также предлагал запретить продажу алкоголя в выходные дни.
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