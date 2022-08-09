Bloomberg: Абрамович пытался продать долю в ЕВРАЗ

09 августа 2022 в 19:06 Размер текста - 17 +

По данным агентства, бизнесмен Абрамович пытался продать свою долю в компании Фото: Личная страница Романа Абрамовича в соцсетях новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российский миллиардер пытался продать свою долю в горно-металлургической компании ЕВРАЗ. Как утверждает американское издание Bloomberg, бизнесмен пытается продать свою долю с начала спецоперации на Украине. «Олигарх также не может продать свою долю в ЕВРАЗ, его крупнейшем биржевом активе до конфликта. Акции компании, в отношении которой Великобритания ввела санкции в мае, в этом году упали на 87%, а затем были заморожены вскоре после того, как он был включен в список правительства», — пишет издание. Также отмечается, что Абрамович пытался избавиться от двух объектов недвижимости в Лондоне до попадания в санкционный список. «Один из них был его особняком в Кенсингтоне, по словам человека, разбирающегося в этом вопросе, а другой был пентхаусом на набережной Челси», — уточнили там. Еvraz Group — одна из крупнейших металлургических и горнодобывающих компаний с активами в России, США, Канаде, Чехии, Казахстане. Она входит в число крупнейших металлургических компаний мира. 28,64% голосующих акций до недавнего времени принадлежали Greenleas International Holdings Романа Абрамовича. Страны ЕС, США, Япония и ряд других государств ввели масштабные санкции против физических и юридических лиц РФ в связи с началом специальной операции на Украине. Недвижимость и активы части россиян были заморожены. Позже URA.RU сообщало, что попавший под ограничения Абрамович подал иск с оспариванием санкции ЕС в европейский суд. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российский миллиардер пытался продать свою долю в горно-металлургической компании ЕВРАЗ. Как утверждает американское издание Bloomberg, бизнесмен пытается продать свою долю с начала спецоперации на Украине. «Олигарх также не может продать свою долю в ЕВРАЗ, его крупнейшем биржевом активе до конфликта. Акции компании, в отношении которой Великобритания ввела санкции в мае, в этом году упали на 87%, а затем были заморожены вскоре после того, как он был включен в список правительства», — пишет издание. Также отмечается, что Абрамович пытался избавиться от двух объектов недвижимости в Лондоне до попадания в санкционный список. «Один из них был его особняком в Кенсингтоне, по словам человека, разбирающегося в этом вопросе, а другой был пентхаусом на набережной Челси», — уточнили там. Еvraz Group — одна из крупнейших металлургических и горнодобывающих компаний с активами в России, США, Канаде, Чехии, Казахстане. Она входит в число крупнейших металлургических компаний мира. 28,64% голосующих акций до недавнего времени принадлежали Greenleas International Holdings Романа Абрамовича. Страны ЕС, США, Япония и ряд других государств ввели масштабные санкции против физических и юридических лиц РФ в связи с началом специальной операции на Украине. Недвижимость и активы части россиян были заморожены. Позже URA.RU сообщало, что попавший под ограничения Абрамович подал иск с оспариванием санкции ЕС в европейский суд.