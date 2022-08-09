Американцев разозлили миллиардные траты на Зеленского

Читатели американского агентства Bloomberg раскритиковали решение властей США выделить Украине новую финансовую помощь на 5,5 млрд долларов. Пользователи считают, что половина этой сумму пойдут в карман президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Ранее Министерство обороны США сообщило о выделении Украине нового пакета финансовой помощи. В него также входят снаряд для РСЗО HIMARS и комплексы Javelin.
«Кажется глупым посылать миллиарды на помощь Киеву, когда США разваливаются», — пишет читатель kelly3. «Половина этой суммы пойдет в карман Зеленскому, а другая — будет поделена между остальными членами его режима», — считает читатель Ан206. «Жаль, что Байден не поддерживает так трудолюбивых американцев», — сетует читатель Worktop. «Надоело, что Запад спасает Украину. Пусть сами разбираются с Россией», — считает читатель Billyd.
США резко увеличили финансовую помощь Киеву после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Однако, по данным западных журналистов, США сокращают помощь Киеву на фоне успехов российской армии.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»