Welt: Запад сократил военную помощь Украине

Запад обещает Украине поставлять оружие в меньшем объеме, чем им необходимо Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

После того как российские войска освободили Луганскую народную республику (ЛНР), объемы поставки международной помощи Украине значительно сократились. Об этом сообщают аналитики из Кильского института мировой экономики (IfW).

По их словам, западной финансовой помощи недостаточно для стабилизации государственного бюджета Украины, не говоря уж об уровне военной мощи ВСУ. Они также уточняют, что даже обещанное количество поставок вооружения заметно ниже, чем Украине необходимого.

«Из-за тяжелых артиллерийских обстрелов Украина в первую очередь зависит от ракетных установок и гаубиц, чтобы иметь возможность защищать себя. Но имеющегося вооружение заметно ниже, чем того хотела бы Украина», — приводит Welt слова Кристофа Требеша, директора исследовательского центра IfW. Также аналитики уточняют, что с конца января Украина получила от стран-партнеров только 182 гаубицы, в то время как у России имеется почти 2000 единиц.

Ранее сообщалось, что Запад поставляет Украине вооружение, которым там не умеют пользоваться. Множество из того вооружения, которое Европа поставляет на Украину на фоне российской спецоперации, значительно сложнее в использовании того, к чему привыкли украинцы, и требует дополнительно обучения, пишет The New York Times. Аналитики предупреждают, что это может привести к повторению неудачного опыта США в Афганистане, отмечает RT.

Также URA.RU сообщало, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в преддверии министерской встречи G20 обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном координацию действий по ускорению поставок тяжелого вооружения Киеву со стороны США и других стран. Об этом он написал на своей странице в Twitter (заблокирован на территории РФ). Запад поставляет Украине оружие на фоне российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

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