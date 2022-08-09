Челябинский депутат ответил Зеленскому на призыв изоляции россиян

Станислав Наумов предложил отдать половину незаполненных бюджетных мест в вузах РФ украинским студентам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутат Государственной думы из Челябинской области Станислав Наумов предложил отдать половину незаполненных бюджетных мест в российских вузах юношам и девушкам с Украины. Как пояснил депутат URA.RU, это его несимметричный ответ президенту Украины Владимиру Зеленскому на призыв к Западу запретить въезд на свои территории всем россиянам.

«Я именно за то, чтобы украинские студенты смогли приезжать сюда [в РФ] учиться. Кому-то это поможет избежать гибели в случае всеобщей мобилизации на Украине», — сообщил URA.RU Наумов.

В своем telegram-канале депутат отметил, что в первом семестре приезжие студенты смогут изучить второй родной язык, со второго семестра смогут раз в неделю ходить на военную кафедру. При этом депутат настаивает на том, чтобы в университетах и общежитиях не было никакого разделения. Это, по словам Наумова, сблизит российскую и украинскую молодежь.

В конце Наумов обратился к меценатам с предложением помогать Украине, ежемесячно наполняя стипендиальный фонд студентов, обучающихся в российских вузах. По мнению депутата, это не больше 10 млн рублей на круг.

Дополнительный прием абитуриентов на бюджетные места с 10 августа стартует в Южно-Уральском государственном университет (ЮУрГУ). На дополнительные бюджетные места в вузе осталось 168 вакантных мест. Это такие направления, как металлургия, машиностроение и инженерные специальности.

Ранее Зеленский призвал западные страны запретить въезд на свои территории для всех граждан России. В Кремле назвали это заявление иррациональным.