Пелоси лишила Китай права на Тайвань

США не позволят Китаю изолировать Тайвань. Такое заявление сделала спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси.
«Мы не можем позволить китайскому правительству изолировать Тайвань. Они не должны говорить, кто может поехать на Тайвань», — передает слова Пелоси агентство Reuters.
Ранее китайские власти возмутились поездкой Пелоси на Тайвань, так как считают остров своей исторической территорией. На фоне обострения отношений с США Китай начал военные учения по блокаде Тайваня. Власти острова заявили, что КНР готовится к вторжению. На фоне обострения в Пентагоне заявили, что не поддерживают стремление Тайваня к независимости, сообщает телеканал 360.
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