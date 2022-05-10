Жители ХМАО жалуются на смог и запах гари

В ХМАО жители чувствуют запах гари Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ХМАО жалуются на запах гари и смог, рассказал URA.RU житель Югры. Дым мог прийти из соседних регионов.

«С самого утра на улице чувствуется запах гари. И вообще над городом стоит смог», — рассказал житель Сургута Игорь Иванов.

Во время заседания оперативного штаба в Нижневартовске начальник городского управления по делам ГО и ЧС Вадим Татаренков сообщил, что запах гари и дыма мог прийти из соседних регионов. «На сегодняшний день ветер южный. В случае изменения направления ветра и переноса воздушных масс, а мы знаем о том, что тяжелая обстановка с западной и восточной стороны региона, жители региона могут ощущать запах гари и дыма», — сказал Татаренков.

В пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО корреспонденту агентства рассказали, что на данный момент в регионе нет лесных пожаров. Единственный лесной пожар в этом году был зарегистрирован 9 мая в Кондинском районе. Он уже ликвидирован.

Ранее URA.RU писало, что сообщения о пожарах поступали из нескольких регионов. В Тюменской области из-за природного пожара был эвакуирован поселок. В Свердловской области на 11 мая площадь лесных пожаров составляет 1 500 га.