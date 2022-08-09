ВСУ запугивали жителей Северодонецка бойцами из Чечни

09 августа 2022 в 18:26 Размер текста - 17 +

Украинцы говорили жителям Северодонецка, что чеченские бойцы «пустят их под пулеметы» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) запугивали жителей Северодонецка солдатами из Чеченской республики. Украинцы убеждали жителей в том, что военные из Чечни хотят их изнасиловать Об этом корреспонденту URA.RU рассказал местный житель Николай. «По сути ВСУ нас держали в заложниках. Я боялся, что двери бомбоубежища заварят. В конце получилось как — россияне, чеченцы, заехали на завод и сказали: „что вы тут делаете, выходите, город свободен“. Украинцы говорили, что чеченцы всех изнасилуют и пустят впереди под пулеметы. Так у нас в бомбоубежище был мальчик, ему 2,5 года. Один чеченец на него смотреть не мог, он ему сына напоминал. Еще украинцы говорили, ранеными к россиянам лучше не попадать — вырезают. А так получилось, что когда после освобождения в городе заработала больница, по ней сразу прилеты пришли, а полтора месяца назад вообще медсестру убило», — рассказал Николай. С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее основная задача — защитить мирных жителей Донбасса. В спецоперации принимают участия подразделения из Чеченской республики. Глава Чечни Рамзан Кадыров отмечал, что чеченские военные «со смехом» прорывали оборону ВСУ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу также высоко оценил действия чеченских бойцов в ходе спецоперации.

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) запугивали жителей Северодонецка солдатами из Чеченской республики. Украинцы убеждали жителей в том, что военные из Чечни хотят их изнасиловать Об этом корреспонденту URA.RU рассказал местный житель Николай. «По сути ВСУ нас держали в заложниках. Я боялся, что двери бомбоубежища заварят. В конце получилось как — россияне, чеченцы, заехали на завод и сказали: „что вы тут делаете, выходите, город свободен“. Украинцы говорили, что чеченцы всех изнасилуют и пустят впереди под пулеметы. Так у нас в бомбоубежище был мальчик, ему 2,5 года. Один чеченец на него смотреть не мог, он ему сына напоминал. Еще украинцы говорили, ранеными к россиянам лучше не попадать — вырезают. А так получилось, что когда после освобождения в городе заработала больница, по ней сразу прилеты пришли, а полтора месяца назад вообще медсестру убило», — рассказал Николай. С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее основная задача — защитить мирных жителей Донбасса. В спецоперации принимают участия подразделения из Чеченской республики. Глава Чечни Рамзан Кадыров отмечал, что чеченские военные «со смехом» прорывали оборону ВСУ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу также высоко оценил действия чеченских бойцов в ходе спецоперации.