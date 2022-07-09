Кадыров: чеченский спецназ со смехом прорывал оборону ВСУ. «Нацики, не смешите нас. Так нечестно!»

10 июля 2022 в 03:32 Размер текста - 17 +

Тактика украинских боевиков очень сильно смешила чеченских военных, что даже «создала» трудности. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Настолько смешны потуги сопротивления украинских нациков, что это вызывает неподдельный приступ хохота у наших бойцов. Вот так и была освобождена вся Луганская Республика», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что спецназу приходилось сначала побеждать приступы смеха над врагом, а лишь затем самих украинских нацистов. «Нацики, бандеровцы, не смешите нас коварно и безжалостно. Так нечестно!», — резюмируя, обратился Кадыров к украинским боевикам. Ранее Рамзан Кадыров показывал видео, на котором чеченский спецназ со смехом штурмует нацистов. В начале июля глава Чечни заявил о взятии Лисичанска в ЛНР. По его словам, это означает фактический проигрыш ВСУ в ЛНР. Спецоперация по демилитаризации Украины проводится по приказу президента РФ Владимира Путина. В ходе нее военные РФ и ЛНР полностью окружили город Лисичанск, в результате чего бойцам ВСУ пришлось спешно покинуть промышленную зону Лисичанского нефтеперерабатывающего завода.