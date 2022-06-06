Кадыров показал кадры отправки новых добровольцев на Украину

06 июня 2022 в 18:43 Размер текста - 17 +

Чеченские бойцы отправились на Украину Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Из Чечни на Украину отправилась новая группа добровольцев. Соответствующий ролик в своем telegram-канале опубликовал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. «Под славный клич „АХМАТ-СИЛА“ наши дорогие братья отправились выполнить свой долг перед страной. Для того, чтобы облегчить им эту задачу, Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова оснастил их современным вооружением и экипировкой. Уверен, братья достойно справятся с задачами командования и принесут нашей Родине большой успех!», — написал Кадыров. Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров отмечал, что чеченские бойцы ведут бои на Украине с максимальной осторожностью, чтобы предотвратить возможные потери среди мирного населения. Последний раз добровольцы из Чечни отправлялись на Украину 19 мая. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины, а также по защите жителей Донбасса от геноцида. Президент России Владимир Путин отметил, что это вынужденное решение. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения. Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест!

Из Чечни на Украину отправилась новая группа добровольцев. Соответствующий ролик в своем telegram-канале опубликовал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. «Под славный клич „АХМАТ-СИЛА“ наши дорогие братья отправились выполнить свой долг перед страной. Для того, чтобы облегчить им эту задачу, Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова оснастил их современным вооружением и экипировкой. Уверен, братья достойно справятся с задачами командования и принесут нашей Родине большой успех!», — написал Кадыров. Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров отмечал, что чеченские бойцы ведут бои на Украине с максимальной осторожностью, чтобы предотвратить возможные потери среди мирного населения. Последний раз добровольцы из Чечни отправлялись на Украину 19 мая. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины, а также по защите жителей Донбасса от геноцида. Президент России Владимир Путин отметил, что это вынужденное решение. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения.