Кадыров показал кадры отправки новых добровольцев на Украину

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Работа чеченского добровольческого батальона Ахмат в Мариуполе. Украина, чеченцы, бронежилет, каска, боец, автомат, воин, война, армия россии, обмундирование, снаряжение, военный, ахмат, подствольный гранатомет, солдат, СВО, кадыровцы, подствольник
Чеченские бойцы отправились на Украину Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Из Чечни на Украину отправилась новая группа добровольцев. Соответствующий ролик в своем telegram-канале опубликовал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

«Под славный клич „АХМАТ-СИЛА“ наши дорогие братья отправились выполнить свой долг перед страной. Для того, чтобы облегчить им эту задачу, Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова оснастил их современным вооружением и экипировкой. Уверен, братья достойно справятся с задачами командования и принесут нашей Родине большой успех!», — написал Кадыров.

Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров отмечал, что чеченские бойцы ведут бои на Украине с максимальной осторожностью, чтобы предотвратить возможные потери среди мирного населения. Последний раз добровольцы из Чечни отправлялись на Украину 19 мая.

Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины, а также по защите жителей Донбасса от геноцида. Президент России Владимир Путин отметил, что это вынужденное решение. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения.

Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест!

Из Чечни на Украину отправилась новая группа добровольцев. Соответствующий ролик в своем telegram-канале опубликовал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. «Под славный клич „АХМАТ-СИЛА“ наши дорогие братья отправились выполнить свой долг перед страной. Для того, чтобы облегчить им эту задачу, Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова оснастил их современным вооружением и экипировкой. Уверен, братья достойно справятся с задачами командования и принесут нашей Родине большой успех!», — написал Кадыров. Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров отмечал, что чеченские бойцы ведут бои на Украине с максимальной осторожностью, чтобы предотвратить возможные потери среди мирного населения. Последний раз добровольцы из Чечни отправлялись на Украину 19 мая. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины, а также по защите жителей Донбасса от геноцида. Президент России Владимир Путин отметил, что это вынужденное решение. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...