В Конгрессе США призвали объявить Байдену импичмент

Член Конгресса США Марджори Тейлор Грин призвала объявить президенту страны Джо Байдену импичмент. Свой призыв она опубликовала в twitter-аккаунте (соцсеть заблокирована в РФ).
«Спасите Америку, остановите коммунизм! Импичмент Джо Байдену», — написала Грин.
Ранее ряд американский СМИ сообщили, что в случае победы на промежуточных выборах республиканцы готовы поставить вопрос об импичменте Байдена. СМИ также сообщили, что демократическая партия не рассматривает Байдена в качестве кандидата на выборы 2024 года. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в свою очередь заявила, что Байден намерен избираться на новый президентский срок, пишет RT.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»