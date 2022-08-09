Махонин предложил построить в Перми причал на правом берегу Камы

09 августа 2022 в 18:37 Размер текста - 17 +

Такой причал есть в Екатеринбурге, в Перми может появиться похожий Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Пермские власти рассмотрят вопрос о строительстве плавучего причала в Кировском районе города. Сейчас здесь идет реконструкция набережной, которую проинспектировал губернатор края Дмитрий Махонин. «Реконструкция идет полным ходом. Сегодня приняли решение дофинансировать часть локаций рядом с ДК им. Кирова. Поручил проработать вопрос появления здесь плавучего причала. Его может построить Пермская судоверфь», — отметил Махонин в Telegram. Ранее URA.RU рассказывало, что на Пермской судоверфи начали производство модульных причалов, которые разместят в Москве. Пять остановочных комплексов будут использоваться в столице для электросудов. В правительстве Прикамья также анонсировали появление модульного причала в музее под открытым небом в Хохловке, а также в городах Березники, Оса и Добрянка.

Пермские власти рассмотрят вопрос о строительстве плавучего причала в Кировском районе города. Сейчас здесь идет реконструкция набережной, которую проинспектировал губернатор края Дмитрий Махонин. «Реконструкция идет полным ходом. Сегодня приняли решение дофинансировать часть локаций рядом с ДК им. Кирова. Поручил проработать вопрос появления здесь плавучего причала. Его может построить Пермская судоверфь», — отметил Махонин в Telegram. Ранее URA.RU рассказывало, что на Пермской судоверфи начали производство модульных причалов, которые разместят в Москве. Пять остановочных комплексов будут использоваться в столице для электросудов. В правительстве Прикамья также анонсировали появление модульного причала в музее под открытым небом в Хохловке, а также в городах Березники, Оса и Добрянка.